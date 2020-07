Capcom en route vers un nouveau Monster Hunter probablement sur Nintendo Switch !

Ayant eu lieu en fin juin, la 41ème assemblée générale annuelle des actionnaires de Capcom aura été l’occasion d’en apprendre plus sur les projets de l’éditeurenvers l’une de ses sagas les plus prolifiques de ses dernières années, mais aussi celle ayant eu le meilleur score de ventes de tout son catalogue (au jeu par jeu) : Monster Hunter. En effet, le dernier opus de la saga, Monster Hunter World, s’est écoulé à près de 16 millions d’exemplaires, le classant comme jeu le mieux vendu de tous les temps pour l’éditeur Capcom. Les second, troisième et quatrième se tenant dans un mouchoir de poche en atteignant presque les 8 millions d’exemplaires (Resident Evil 5, 6 et 7).

Il ne semble donc pas étonnant que la première des questions importantes des actionnaires ait été sur la capitalisation de ce succès international de la saga Monster Hunter en demandant s’il était prévu que cet opus soit porté sur la Nintendo Switch, la question ayant été évoquée deux ans plus tôt et ayant laissé un flou quant à l’étude de la question.

« 『モンスターハンター:ワールド』の Nintendo Switch への展開について伺いたい。また、 中高生が楽しめる「モンスターハンター」をもう一度販売してほしい。»

On sait aujourd’hui que « non », Monster Hunter World ne verra pas le jour sur Nintendo Switch. La question comprend cependant une autre demande ; que la firme retourne vers son public d’origine : les lycéens. En effet, si aujourd’hui Monster Hunter semble une évidence pour les plus hardcore gamers, fut un temps où la licence sortait principalement sur des consoles portables et familiales, de sorte à pouvoir être jouée partout avec ses amis :

Beaucoup d’opus sont en effet sortis sur 3DS, PSP et Ipad, remportant le gros de leur succès sur ces plateformes nomades plutôt que sur celles de salons (Play2, WiiU ou Xbox 360), il n’est donc pas étonnant qu’avec le succès sur le territoire japonais (et dans le monde) de la Nintendo Switch, que les investisseurs soient en attente d’un jeu renouant avec le public cible qui, malgré le fort succès du dernier opus, n’a pas été au rendez-vous sur le territoire japonais.

Si pour la question d’un MH World sur Switch la réponse fut claire et négative, ici, c’est tout aussi clair, c’est un oui. La question n’étant d’ailleurs pas, selon la réponse de Capcom, tant un « si » mais plutôt un « quand ». Sachant que 80% du public cible jouait et jouerait en nomade, la seule option viable, aujourd’hui, est la Nintendo Switch qui a de loin dépassé les ventes de PS4 sur l’archipel. Du coup, on peut en conclure que oui, il y aura un autre jeu Monster Hunter sur Nintendo Switch.

Un autre, car il ne faudrait pas oublier Monster Hunter Generations Ultimate sorti à la fois sur 3DS et Nintendo Switch et s’étant écoulé à 3,6 millions d’exemplaires (dont une bonne partie en dehors du Japon). Peut-être que la direction prendra le parti d’un Generations Ultimate 2, ou bien d’un retour sur l’une des nombreuses séries spin off avec Monster Hunter Stories, Spirits ou autre Diary.