Crysis remastered reporte sa date de sortie sur Nintendo Switch

Supposé symbole d’une époque, Crysis était un jeu mettant à genou les ordinateurs haut de gamme de l’époque, malgré des recommandations techniques cohérentes, l’optimisation n’avait pas été le point fort du titre qui peinai sur des machines plus puissantes que conseiller : Sous-estimé ou mal optimisé, toujours est-il que le jeu était alors devenu une icône des test de benchmark matériel. Malgré cela, le titre avait atteint des scores assez impressionnant avec plus de 3millions d’exemplaires pour son premier opus (dont 1million sur sa première année d’exploitation), formant une communauté autour du titre qui moddent encore aujourd’hui le jeu.

Actuellement, Crysis premier du nom est pourvu d’un mod graphique apportant la 8K à des Assets graphiques qui ne demandaient que ca pour y donner l’allure d’un jeu récent haut de gamme. Aussi, si l’annonce d’un crysis Remaster sur Switch ne laissait aucun doute quant à l’amoindrissement des qualités graphiques du titre d’origine, ; les plus hardcore des fans attendaient au moins un jeu remis au goût du jour visuellement sur les autres supports. Ce ne fut pas le cas avec les trailers qui ont récemment fuités sur le web et une vague de mécontentement à déferler sur les réseaux sociaux jusqu’à ensevelir de haine l’éditeur Crytek Studios.

Du coup, le studio, c’est un poil ravisé sur sa date de sortie précédemment annoncée, à croire qu’ils comptaient rendre une copie sans réel travail de fond et d’amélioration ! Une première dans le monde du jeu vidéo ! -sentez toute l’ironie..-

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3 — Crysis (@Crysis) July 1, 2020

« Chers fans de Crysis, Comme vous le savez, Crysis Remastered va faire son apparition cette année et en même temps, Crysis fera ses débuts sur le Nintendo Switch ! Votre passion pour la franchise Crysis mérite un jeu d’une qualité irréprochable, et nous nous engageons à vous le fournir. Pour respecter cet engagement, nous devrons retarder de quelques semaines la date de lancement (toutes plateformes confondues) ainsi que la bande-annonce. Comme elles ont déjà débuté, les pré commandes pour Switch resteront ouvertes, mais les pré commandes pour toutes les autres plateformes sont également retardées. Les fonctionnalités que vous attendez sont déjà prêtes, mais nous voulons prendre le temps de peaufiner le jeu. Vous êtes peut-être au courant de la fuite d’hier, si vous voulez le savoir ; nous avons vu les réactions ; les bonnes et les mauvaises ; et nous vous écoutons ! Nous travaillons encore sur un certain nombre de choses dans le jeu, ainsi que sur son apparence. Continuez à être optimistes, et soyez assurés que vous aurez bientôt le jeu que vous aimez ! Le temps supplémentaire jusqu’à la sortie du jeu nous permettra de remettre Crysis Remastered au niveau, celui que vous attendez pour un jeu Crysis sur PC et consoles. Nous espérons que vous comprenez notre décision et que vous continuerez de nous soutenir pendant que nous prenons le temps d’apporter quelques améliorations supplémentaires. Restez à l’écoute, et nous aurons le jeu que vous désirez le plus tôt possible. Nous vous tiendrons au courant de nos progrès, alors n’hésitez pas à nous rendre visite et à revenir nous voir pour suivre les avancées ! »

Nous pourrons donc nous attendre à un jeu plus optimisé, mais est-ce que quelques « semaines » seront suffisantes pour retravailler en profondeur les textures et autres modèles qui ne semblent vraiment pas tenir la simple comparaison du trailer ayant fuité face au jeu d’origine moddé ? (que vous pouvez voir ci-dessous)

Sachez pour l’information que la PS4 devrais tourner en 1080P tandis que les PC devraient jouir de perfs un poil au-dessus étant annoncés en 1440p 30fps et 4k en mode dynamique sans annonce de FPS pour ce mode-ci (comme pour la PS4), rien non plus du côté de la version Nintendo Switch qui, quant à elle, ne devrait pas dépasser les 720p.

TRAILER CRYSIS POUR NINTENDO SWITCH INITIALEMENT ANNONCE LE 17 JUILLET 2020



TECH TRAILER CRYSIS ENCHANCED EDITION (Fan Mod)