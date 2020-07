Superliminal (Nintendo Switch) – Le test

Les rêves sont de fascinants phénomènes que l’on cherche toujours a comprendre de nos jours, les mécaniques du cerveau humain que l’on ne connaît au final pas si bien que cela aujourd’hui restent un sujet fascinant, surtout lorsque l’on parle de subconscient. Quelles sont les logiques qui se cachent derrière ces constructions déformées de la réalité ? Ce sont des questions auxquelles Superliminal essaie de nous apporter une réflexion au travers d’un jeu de puzzle à la première personne. Ce jeu développé par Pillow Castle est paru en fin d’année 2019 sur PC avant de rejoindre nos consoles hybrides en ce début d’été

Tout est question de point de vue

La narration de Superliminal s’articule autour de vous, votre personnage se retrouvant à dormir sur un lit d’hôpital dans le cadre d’un programme de thérapie par le rêve, forcément la thérapie tourne mal et vous vous retrouverez à plonger dans des strates de plus en plus profondes du rêve (un concept familier pour les plus cinéphiles d’entre vous). L’objectif deviendra rapidement pour vous de trouver un moyen de vous réveiller, le tout guidé par une voix off robotique qui vous rappellera très rapidement d’autres jeux du même genre comme Portal ou encore The Stanley Parable.

Très simple dans sa présentation, Superliminal vous transporte donc de pièce en pièce dans des décors changeant au fil de votre progression, chaque pièce au même titre que les salles de test dans Portal vous proposera une énigme à résoudre. Le gameplay est assez simple également vous n’avez qu’à vous déplacer, sauter et ramasser des objets, mais c’est ici que tout devient vraiment intéressant et que Superliminal se démarque du reste en proposant une expérience jamais vue dans d’autres jeux de puzzle.

En effet le jeu s’articule autour des perspectives et ce sera sa mécanique principale, sur le papier il est assez difficile de s’imaginer comment le jeu fonctionne, par exemple un objet comme une pièce d’échec peut se ramasser de près ou alors de très loin en fonction de votre position et vos actions peuvent influer sur la taille de l’objet mais aussi l’endroit auquel vous pourrez le poser, si vous posez un objet loin il pourra devenir immense alors qu’au contraire le poser juste sous vos yeux le rendra miniature. Si au début la mécanique est difficile à assimiler elle commence doucement à devenir naturelle au bout d’une vingtaine de minutes même si la plupart du temps le fonctionnement reste anecdotique, le tout est de comprendre que la perspective est la clé de tous les puzzles.

Si le concept est au premier abord original, il tombe assez vite dans la répétitivité, au fil de votre progression vous aurez droit à quelques nouvelles variantes intéressantes, comme la possibilité de faire apparaître physiquement un objet en vous plaçant dans un certain point de vue ou encore multiplier des objets, mais le but revient vite à toujours vous retrouver enfermé dans une pièce avec un interrupteur à atteindre ou une porte et passé le premier quart du jeu l’effet “waouh” se dissipe.

Au total comptez entre 2 à 3 heures pour venir à bout de l’histoire qui malgré ses quelques défauts et sa courte durée a au moins le mérite de proposer quelque chose de neuf dans l’univers des puzzles en vue à la première personne, mais aussi et surtout de tenter de vous mener par le bout du nez et vous faire tourner en bourrique via sa narration, même si l’on ne peut s’empêcher d’avoir un sentiment de déjà vu sur d’autres jeux du genre.