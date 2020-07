Story of Seasons : Reunion in Mineral Town (Nintendo Switch) – Le test

Story of Seasons : Reunion in Mineral Town

Whaou. Quand je regarde la ludothèque de la Nintendo Switch, c’est l’un des mots qui me vient le plus. S’il y a de nombreuses exclusivités, comme souvent avec une console Nintendo, il y a aussi des éditeurs tiers qui sortent enfin des jeux sur une console Nintendo, ce qui permet de découvrir des séries phares (comme récemment Borderlands, X-Com et Bioschok). Il y a aussi des portages Wii U, la console étant dans les limbes depuis son lancement ou presque, ce qui permet de redécouvrir des titres qui méritent une place au soleil, mais aussi des portages d’anciens jeux, comme Xenoblade qui revient avec une définitive édition et ou encore des jeux GBA comme Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX en début d’année.

Mais aujourd’hui, on vous parle de Story Of Seasons : Friends Of Mineral Town, qui est donc le portage de nos jours de Harvest Moon: Friends of Mineral Town (牧場物語 ミネラルタウンのなかまたち Bokujō Monogatari: Mineraru Taun no Nakama-tachi, lit. Ranch Story: Companions of Mineral Town). C’était le premier jeu de la série sur Game Boy Advance, et surtout celui considéré comme l’un des meilleur de la série. Déjà disponible au Japon depuis fin d’année, ce remaster s’est mieux vendu que le jeu de base à l’époque, c’est donc avec une certaine impatience qu’on attendait la sortie chez nous, surtout que le jeu est bien confirmé en français depuis son annonce (contrairement au jeu de base, sorti en anglais à l’époque).

On m’a posé plusieurs fois la question, donc on revient rapidement sur le différent Story Of Seasons/ Harvest Moon. De 1996 à 2013, la localisation du jeu en Amérique du Nord était assurée par Natsume. En 2014, l’éditeur Marvelous Interactive décide de créer sa propre division américaine, XSEED Games, pour assurer la localisation des futurs jeux. Cependant, Natsume a conservé les droits pour le titre Harvest Moon, forçant XSEED Games à changer le titre pour Story of Seasons. En parallèle, Natsume a développé ses propres jeux Harvest Moon. De nos jours, les jeux Harvest Moon sont maintenant plutôt sommaires graphiquement et peu ambitieux, et on sent que la vraie série devient peu à peu (et naturellement) Story of Seasons.

Story Of Seasons : Friends Of Mineral Town sur Nintendo Switch conserve le gameplay optimisé, les personnages hauts en couleur et le charme rustique qui ont fait le succès de la version originale, sortie en 2003 sur Game Boy Advance. Habitués et néophytes trouveront sans mal leurs repères dans la douce Minérale-Ville, avec des graphismes HD et des environnements remis au goût du jour.

Dès les premières minutes de jeux, on redécouvre avec plaisir les habitudes de la série. On se retrouve avec une ferme abandonnée, un terrain de culture assez abîmé qu’il faudra dans un premier temps déblayer. Pour ce faire, il faudra utiliser de l’huile de coude, qui n’est pas illimitée. Il faudra donc aussi gérer notre forme et ne pas trop en faire au risque de tomber dans les pommes. Il faudra vendre vos récoltes, semées en fonction des saisons, pour faire un peu de blé et améliorer son équipement pour pourvoir optimiser le temps et l’espace des récoltes.

Mais il faudra aussi rapidement acheter des bêtes, et s’en occuper. Des vaches roses pour faire du lait aux fraises, des poules, des poneys, tout y est, les habitués de la série ne seront pas perdus. Et pour les nouveaux, pas de panique, vous serez pris par la main et on vous expliquera tout. Le maire sera assez présent au début, comme les voisins et autres membres de la ville. Une mini ville active qui proposera souvent des évènements à ne pas louper. Car clairement, ils feront la fête sans vous. Une bonne gestion des heures et des dates et donc primordiale, surtout que de nombreux commerces ne sont ouvert que sur de courtes périodes.

Une belle vie, c’est aussi une vie amoureuse et amicale et épanouie. Comme souvent dans ce type de jeu, il faudra parler et prendre soin de chaque personne au village. Et aussi séduire sa belle (ou son beau) pour l’épouser et tout le tralala.