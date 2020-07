Biped (Nintendo Switch) – Le test

Au début de notre vie nous marchons à 4 pattes, puis nous passons sur 2 jambes puis … on s’en fiche ici on est des robots ! Alors mettez votre plus beau costume en aluminium et faite reluire vos gambettes c’est parti pour Biped !

Un concept simple

L’histoire de Biped se base plus sur son concept que réellement un scénario, nous sommes des robots Biped de chez « Onion » et nous devons activer des balises sur terre. Chaque niveau va alors consister à avancer jusqu’à la balise finale et l’activer.

Mais là où le jeu est intéressant c’est par son gameplay et son concept, nous sommes des robots Biped, constitué de seulement un corps et 2 jambes. Les commandes sont simples au niveau de la console, vous aurez le joystick gauche pour diriger la jambe … gauche et le joystick droit pour diriger … la jambe droite.

S’en suit alors une démarche assez marrante car comme dans la vraie vie il va falloir faire avancer une jambe puis l’autre pour avancer. Si pousser les deux joysticks dans la même direction vous fait rouler (un peu comme sur des rollers), c’est vite dangereux de se déplacer comme ça, on à vite fait de tomber dans le vide.

Pensé pour la coopération

Si Biped est jouable en solo, il perd dans ce cas-là tout son intérêt, vous aurez accès seulement aux 7 niveaux (+ 1 niveau de tutoriel), mais pas accès aux défis bonus, les épreuves seront alors adaptées pour une jouabilité solo ou bien vous serez aidé d’un PNJ, c’est alors lui qui mènera la danse.

En coopération c’est une autre paire de jambes ! Le jeu devient plus intéressant, alors asseyez-vous avec votre copain/copine/enfant/grand-mère/ami/pote de prison/charcutier (rayer les mentions inutiles) et prenez chacun une manette en main. L’utilisation de manette type Pro est recommandé ou sinon deux paires de Joy Con, il vous faudra user des 2 joysticks pour vous déplacer.

S’ensuivent alors des niveaux tous différents, avec des mécaniques différentes à chaque fois. Par exemple il y a des zones qui changent de couleurs, chaque joueur est soit rose soit bleu, quand on pose UN pied sur la plateforme elle bascule sur la couleur de l’autre joueur, il faut alors poser chacun UN pied l’un après l’autre, la coordination, les noms d’oiseaux et l’échange verbal seront obligatoires pour y parvenir, et c’est d’ailleurs le cas pour toutes les énigmes, parfois vous allez devoir poser un certain nombre de pieds sur une plateforme, si vous en mettez plus elle va alors se raccourcir jusqu’à vous faire tomber dans le vide tous les deux.

C’est là où réside tout le fun de Biped, c’est ce genre d’énigmes et petites épreuves, elles pourront parfois devenir très gonflantes, mais on rigole toujours et on est content quand on a réussi.

En dehors de ces 7 niveaux « scénarisés » vous aurez 2 niveaux bonus disponibles par monde, qui consisteront à exploiter au maximum la technique du niveau. Du coup quand le niveau est basé sur les plateformes en alternance, vous aurez alors 2 niveaux bonus basés exclusivement sur ça, cela rajoute encore un peu de fun et de durée de vie.

L’habillage est sommaire mais suffisant

Dans ce genre de jeu, l’habillage visuel et sonore sont moins important que le concept en lui-même. Mais ici les deux sont vraiment agréables, globalement tout répond bien.

Les musiques sont agréables et correspondent vraiment bien au titre, quant aux visuels s’il y a un peu d’aliasing, le tout reste très propre, joli et n’entache rien, les plateformes et autres éléments utilisables sont visibles et aucun problème de lecture du décor ne se fait sentir (et heureusement vu que le jeu n’est pas non plus une dinguerie de détails).

La durée de vie cependant est un peu courte, il faut compter 30/45minutes par niveau, le jeu se boucle donc en 3/4h. Sans compter les niveaux bonus et surtout si vous voulez le faire à 100%. Car dans chaque niveau vous pouvez récupérer des étoiles, mais surtout il y a un nombre de morts maximum pour valider le niveau et un timing pour finir le niveau. Et pour vous dire on a souvent fait 40 morts alors qu’une dizaine était autorisée, et 35 minutes alors qu’il fallait faire le niveau en 7 minutes… il y a donc du challenge !