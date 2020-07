Ancestors Legacy (Nintendo Switch) – Le test

Amateurs de Age Of Empires et autres Starcraft, il est temps d’accoster vers d’autres temps et d’autres rivages en tant que hordes de Vikings saccageurs ; à la rencontre des germains et autres anglo-saxons, bien tendres, dans des rixes ultra-violentes.

Les coups de haches s’abattent sur les frêles têtes de nos adversaires, tandis que des centaines de flèches enflammées déchirent un ciel étoilé pour s’abattre sur les tours de garde plus loin. Le tout dans un concert de cris sans fin. Le sang irrigue le champ de bataille, les chaumières des environs sont en feu, les soldats estropiés et les quelques villageois survivants seront pendus à l’aube, à n’en pas douter ! Ancestors Legacy ne rigole pas, c’est la guerre qui nous est proposée ici dans toute son horreur.

Le jeu bénéficie d’une réalisation particulièrement soignée, Unreal Engine 4 oblige. Les cartes sont jolies avec un cycle jour/nuit bien agréable, les batailles sont animées avec des petits détails bien amenés. Sachez par exemple que la quasi intégralité du décor urbain est destructible.

Outre l’aspect technique, on ressent parfaitement l’ambiance « Invasions Vikings » jusque dans les cinématiques qui alternent entre suites de dessins saignants et batailles au cœur de l’action. La musique n’est pas en reste, celle d’intro, avec ses chœurs puissants, rappellera les mêmes envolées d’un Skyrim et réveillera le guerrier nordique qui sommeille en chacun de nous. Avant de charger l’ennemi, cri de guerre de rigueur !

Huit campagnes de cinq missions chacune, quatre factions jouables, la promesse d’une bonne vingtaine d’heures de jeu… Au niveau comptable, il y a de quoi faire, d’autant que les programmeurs ont tout fait pour varier un maximum les plaisirs comme d’user d’attaques coordonnées avec plusieurs bataillons et ainsi prendre l’adversaire en traître… Le plus souvent, on pourra trouver une tactique pour faire déjouer l’adversaire qui même en surnombre aura toujours un -discret- talon d’Achille.

On pourra s’infiltrer en terre ennemie avec nos petites escouades, cachées dans les broussailles, bâtir sur des terres brûlées pour fabriquer et augmenter nos ressources ou défendre coûte que coûte de grandes cités villageoises. Être un chef des armées craint de tous, réactif, fin stratège, pour des batailles violentes, tout à la fois soudaines et réfléchies, c’est ce que nous fait espérer le jeu. Néanmoins, trop souvent, on se battra contre les commandes particulièrement tarabiscotées sur Switch. Exit le clavier, la personnalisation et les choses simples.

On devra combiner gâchettes et boutons, en suivant rigoureusement l’écran d’aide, lequel prend un bon tiers de l’écran, pour obtenir un semblant de réponse… Si la console daigne faire ce qu’on lui demande de faire, ce qui n’est pas toujours le cas, sans mauvaise foi aucune. Le problème, c’est que tout joue contre nous. Outre la faible ergonomie des commandes, l’équilibrage semble défectueux avec des Vikings surpuissants par rapport aux autres factions et chacune des missions a son mur de difficulté impardonnable. Il est très difficile de réagir vite quand on doit gérer seul 4 ou 5 escouades en même temps. Le plus souvent, ce sera la grosse mêlée et le désordre menant in fine à une humiliante défaite. Devant telle adversité, les parties à plusieurs (avec des alliés) semblent s’imposer pour profiter pleinement du titre… Et éviter la crise de rage.