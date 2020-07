Rumeur: Super Mario 35th Anniversary Collection et Super Mario 3D World Deluxe semblent se confirmer

L’affaire dure depuis un moment, depuis mars pour être plus précis, on en parlait d’ailleurs dans plusieurs news, pour résumer : le rédacteur en chef de VentureBeat qui avait leaké les deux Nintendo Direct de mars ainsi que deux sites majeurs dans les leaks fiables avaient suggéré que Nintendo prévoyait de sortir de nombreux portages (de type remaster) de ses titres Mario 3D majeurs, on parlait alors de :

Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, rien que ça, mais pas seulement.

Les leaks avaient aussi annoncé Super Mario 3D World Deluxe et un nouvel opus de Paper Mario, qui comme vous le savez, sort demain sous le titre d’Origami King. Ainsi donc une petite partie du leak s’est doucement confirmée et les fuites annonçaient d’ailleurs des dates allant jusque fin août pour lesdites annonces.

Pour rester dans cette célébration du 35ème anniversaire du plombier en salopette : Nintendo à sorti de sa besace deux partenariats, avec sa fameuse « Nintendo NES LEGO » ainsi qu’une gamme de vêtements « Uniqlo ».

Mais, revenons-en à nos moutons ! Il s’agit d’un enregistrement de compte Twitter qui est apparu le jour du leak dont on parlait plus haut (mais qui n’a été découvert que cette semaine par VGC), le peu que l’on peut voir de l’e-mail de récupération correspond aux normes de comptes qu’utilise Nintendo pour d’autres de ses IP (Splatoon et Smash Bros) mais on vous laisse juger par vous-même !

(Notez cependant, bien que le nombre de caractères corresponde ainsi que le peu de lettres visibles, cela ne veut en rien dire qu’il s’agit d’un compte officiel nintendo.co.jp ! Il est après tout accessible à tous de créer des adresses mail personnalisées et même pas toujours de manière payante.)

Le retour de la rumeur à d’ailleurs le mérite de correspondre à une mise à jour (concernant les Joy-Con) du firmware de la Nintendo Switch numérotée 10.1.0, qui pourrait correspondre à un correctif du Joy-Con drift, mais qui pourrait tout aussi bien correspondre à un usage modifié des gâchettes non-progressives -non analogiques- des Joy-Con, On retrouvait sur Nintendo GameCube des gâchettes analogiques notamment pour Super Mario Sunshine et la gestion de la pression du jet d’eau et il est l’un des principaux arguments à son impossibilité de portage sur Nintendo Switch. Absentes des Joy-Con, cependant, avec la technologie présente dans ceux-ci, Nintendo aurait tout à fait pu trouver une astuce palliative à ce problème, comme par exemple avec la caméra du Con droit pouvant capter la pression du pouce (utilisé pour prendre le pouls dans Ring Fit Adventure). Bien entendu, il ne s’agit que de spéculations autour d’une rumeur et cette mise à jour pourrait n’avoir aucun lien avec tout ce qu’on a évoqué ici, pas même le drift, on vous laisse donc retrouver notre news du 13 juillet au sujet de la Màj logiciel de la console et dont le seul descriptif pour la mise à jour 10.1.00 de Nintendo:

Amélioration générale de stabilité de la console pour une meilleure expérience utilisateur.

On vous laisse vous faire votre avis et forger vos envies, n’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et espérez en commentaire!

*Un Leak est une fuite, c’est donc clairement une Rumeur !