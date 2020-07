Reggie Fils-Aime rejoint Rogues Games

Reggie fils-aime reprend du service… Chez Rogue Games, Inc. ; société créée et gérée par un certain Matt Casamassina, ancien rédacteur en chef pour IGN Cube et IGN Wii. Il rejoint donc un ancien rival : Jack Tretton. Le Monsieur à, excusez du peu, vécu le conflit Sony & Nintendo et participé à la conception de la première PlayStation. Il a aussi fait des déclarations positives envers Nintendo -bien après avoir quitté ses fonctions chez Sony et tandis que Reggie, lui, était toujours en poste à la tête de la branche nord américaine de Nintendo-.

Interrogé par GamesBeat, Reggie a répondu quant à son choix de rejoindre ce studio relativement récent, –un studio qui avait d’ailleurs déclaré travailler sur des jeux pour la Nintendo Switch-:

« The benefit of being retired is that I get to work with people I like and companies that I feel are doing unique and valuable things. In Rogue’s case, I have known Matt Casamassina and Chris Archer for years. They do things the right way and are willing to benefit from my years of experience. And they are leading an incredibly talented team who have a fresh vision for how to do digital games publishing. They have a great eye for games, some of which you’ll start to hear about soon, and Rogue is building a brand that I think players will come to recognize and appreciate. Meanwhile, despite being relatively new to the scene, Rogue has already emerged as one of the leaders in the growing “Netflix of Games” subscription option announced by Apple, Google, and others. So all of this is very exciting to me. And I think my experience and relationships are very attractive to Rogue as it expands its portfolio to include more traditional gaming platforms. » Source.

Pour résumer, l’ex président de Nintendo America -qui siège au conseil d’administration de GameStop, enseigne de magasins de jeux-vidéos- nous dit qu’il choisit de travailler avec des gens qu’il connaît et qu’il apprécie pour leurs visions similaires à la sienne de jeu-vidéo. Vraisemblablement, la vision de l’innovation tient plus du modèle économique 100% dématérialisé qu’une quelconque vision du jeu vidéo et de son innovation. Bien qu’il semble dire l’inverse tout en ne pouvant citer que le modèle économique…

Today we welcome @Reggie, former president of @NintendoAmerica, as a new strategic advisor to support our upcoming console launches!https://t.co/4KdVl8v7RG — Rogue Games, Inc. (@Rogue_Co) July 15, 2020

Le bien nommé et bien aimé Reggie tentera donc de nous prouver quelle est cette vision et ses licences de chez Rogues Games, qui pour l’instant n’a su montrer que des jeux IOS (& co.) très similaire à ce qui se fait partout ailleurs.

Pour vous donner une idée :

Sociable soccer 5,6/10



Hexaflip: The Action Puzzler 7,6/10



Mind Symphony 5,8/10



Super Impossible Road 8/10