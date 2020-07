Test Matos : La housse de transport Game Traveler Deluxe Travel Case de Nacon

Si mes enfants avaient une Switch et si j’avais des enfants, je leur achèterais cette housse de rangement à coup sûr ! C’est la housse parfaite pour ranger sa console et partir en vacances avec. Décorée aux couleurs d’Animal Crossing : New Horizons cette housse offre plusieurs fonctionnalités bien pratiques pour tous les joueurs, qu’ils soient grands ou petits. On vous détaille tout ça !

Une housse pour Switch ou Switch Light

Cette housse a été conçue pour transporter et protéger les 2 modèles de Nintendo Switch. En effet, les emplacements thermoformés au fond de celle-ci permettent de recevoir les 2 tailles de console et de les protéger de manière optimale. La partie du « fond » de la housse est semi-rigide ce qui confère une bonne protection à l’arrière de la console. Le devant de la housse est quant à lui plus souple et molletonné ce qui peut paraître léger pour la protection de l’écran de notre précieuse console, mais c’est sans compter sur le rabat intérieur rigide et recouvert de tissu doux.

Il permet d’attacher la console solidement à l’intérieur de la housse : votre console et donc parfaitement protégée. On note également, le petit plus, la petite boîte de jeux rouge qui peut contenir 4 cartouches ou 3 cartouches et 2 cartes micro SD sous la console. C’est super pratique en voyage !

Une pochette 2 en 1 !

En plus d’être une pochette/housse fiable, elle se transforme en stand pour pouvoir jouer partout ! En effet, le rabat rigide, qui sert aussi à protéger l’écran de votre console, se déplie pour former un stand en forme de triangle à l’intérieur même de la housse. Grâce à un système ingénieux et simple de scratch, vous pouvez choisir l’angle d’inclinaison du stand et jouer tranquillement et confortablement. La partie rigide du rabat qui reçoit la console est ajourée en bas ce qui permet de laisser passer l’air à l’intérieur de la console pour la refroidir. La console sera également plus stable sur ce stand qu’avec le pied intégré de la console.

La finition Animal Crossing

Le devant de la housse est joliment décoré avec une illustration d’Animal Crossing représentant des personnages attachants de la série. De même, la fermeture éclair est en forme de feuille, la célèbre feuille d’Animal Crossing : New horizons. La fermeture semble solide et la petite sangle vous permettra également de porter la housse facilement. La partie en noir de la housse (le fond et les côtés) est légèrement brillante, avec des « dessins » imitant ceux que l’on trouve sur le cuir.

Conclusion

C’est une petite housse bien pratique qui vous permettra de protéger votre Nintendo Switch ou Nintendo Switch Light pendant vos déplacements. La possibilité de transformer la housse en stand pour la console et d’emporter 4 jeux supplémentaires est un énorme atout ! La finition Animal Crossing est agréable et jolie. On vous conseille ce petit accessoire 3 en 1.