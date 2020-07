Crowdy Farm Puzzle (Nintendo Switch) – Le test

TIncuvo nous propose aujourd’hui un petit cocktail de jeux accessibles pour petits et grands. Que diriez vous de prendre quelques instants pour vous creuser doucement les méninges, dans un univers enfantin et coloré, bercé par quelques animaux de la ferme qui ne demandent que votre aide pour rejoindre leurs enclos ? Allons leur prêter main… patte forte !

Développé par Incuvo et édité par 7Levels, Crowdy Farm Puzzle est disponible depuis le 9 juillet dernier et dispose en son sein de 5 jeux distincts (bien que proches…) afin de satisfaire les joueurs. Ces derniers sont rapidement plongés dans le vif du sujet puisqu’aucune introduction n’est disponible : à peine le jeu est il lancé que le joueur est invité à sélectionner le menu des options (rien de foufou) ou à commencer à jouer. Ne reste plus alors qu’à choisir le jeu de votre choix parmi les 5 disponibles. Une courte règle du jeu est exposée en amont afin de vous expliquer comment parvenir à répondre aux objectifs du jeu, puis le premier niveau démarre.

Ferme au complet :

Rappelant vaguement un célèbre puissance 4 des temps modernes, le principe de ce jeu repose sur votre capacité à regrouper dans une seule et même maison l’ensemble des animaux appartenant à la même espèce. Le plateau de jeu comporte plusieurs colonnes, chaque colonne achemine vers une maison. Sélectionnez une colonne pour déplacer le premier animal vers la colonne de votre choix. La difficulté repose sur l’impossibilité de placer plus de 4 animaux sur une seule et même colonne. Au fil des niveaux, le nombre d’espèces sera plus important et il vous faudra jongler entre toutes les colonnes pour regrouper convenablement les animaux.

Traversée de la ferme :

La traversée de la ferme porte particulièrement bien son nom : l’objectif est de mener chaque animal jusqu’à sa maison sans bloquer le passage des autres animaux. Afin de vous aider dans votre tâche, chacune des maisons est estampillée de l’animal qui doit recevoir. Il vous faudra déambuler parmi les bottes de pailles et les multiples bestiaux pour que chacun retrouve sa maison paisiblement.

Enquête à la ferme :

Changeons cette fois ci véritablement de mode de jeu (avec plaisir !). Le principe ici est très différent des précédents : en prenant soin d’observer avec attention les indices à votre disposition, votre objectif est de retrouver à quel animal correspond l’ensemble des cases disponibles. Si par exemple la vache doit se trouver à droite du canard et le canard lui même à la droite du poussin, le bon enchaînement sera assurément, de gauche à droite, le poussin – le canard – la vache. Suivant le même principe, à vous de trouver sur quelle colonne se situe cette ligne d’animaux.

Traces à la ferme :

Cette fois ci, nous retournons sur le terrain verdâtre de la ferme. L’objectif est de peindre l’ensemble des petits carrés du terrain. Pour y parvenir, vos animaux disposent d’un quota de cases à recouvrir. L’enchevêtrement de l’ensemble des chemins suivi par votre équipe animalière doit recouvrir tout le terrain. Une certaine répétition avec le jeu « la traversée de la ferme » est assurément à regretter… malgré une distinction des objectifs.

Berger de la ferme :

Enfin, le 5ème jeu vous propose de vous plonger dans la peau d’un drôle de berger. Le choix de l’animal symbolisant le berger nous laisse lourdement perplexe malgré tout puisqu’il s’agit d’un… loup. Non, ce n’est pas un chien (plus logique) mais bel et bien un loup. Bien…

Prenez donc le contrôle de ce loup et passez devant l’animal de votre choix. Ce dernier viendra se nicher juste derrière vous et attendra gentiment que vous rejoignez sa maison pour s’y engouffrer sans rechigner. Le loup dispose parfois de plusieurs places afin de guider plusieurs animaux à la fois. Une nouvelle fois, l’impression de recommencer le même type de jeu reste important… même si, bien entendu, l’objectif est tout autre des précédents.

Jouabilité et gameplay :

L’ensemble des minis jeux peut se jouer à la fois sur l’écran de la télévision ou en mode portable. Néanmoins, le tactile ne fonctionne malheureusement pas : une fonctionnalité qui aurait pourtant assuré une jouabilité plus efficace sur de nombreux niveaux. Malgré cette lacune, l’ensemble des tâches se réalisent facilement et sans lenteurs.

La prise en main de l’ensemble des jeux est rappelée avant de commencer la partie et permet à quiconque de prendre rapidement en main le jeu en question. En outre, le jeu est totalement disponible en français.

Graphismes et univers :

Si le jeu est bien loin d’utiliser toutes les compétences de la Switch (et pourrait parfaitement se retrouver sur mobile), Crowdy Farm Puzzle n’en reste pas moins très coloré et mignon. Nous regrettons tout de même l’extrême redondance des décors, des couleurs, et des fonds d’écran lors des différentes parties. En effet, si le choix de conserver les mêmes animaux peut donner une certaine identité au soft, reprendre les mêmes espèces dans des cadres un peu plus variés n’aurait pas dénaturé l’ensemble… allant même jusqu’à faire oublier cette impression de légèrement tourner en rond sur les différents jeux proposés.

Une petite partie ?

Derrière ses abords sans prétention, Crowdy Farm Puzzle reste plaisant à découvrir : l’accessibilité extrême des jeux donne l’envie d’avancer jusqu’au dernier niveau sans faire la moindre pause… malheureusement, le revers de la médaille est de taille : vous arriverez rapidement au bout de l’ensemble des jeux proposés… et mis à part proposer le jeu à votre petit neveu, ce dernier risque bien de se perdre dans les tréfonds de votre ludothèque ! D’autant plus qu’il n’est guère possible de jouer à plusieurs…

Crowdy Farm Puzzle est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 6 euros environ.

Le saviez vous ?

Restons à la ferme, un brin de paille coincé entre les dents, et discutons tranquillement de nos amies les poules. Saviez que ces dernières étaient capables d’empathie ? C’est en effet le résultat d’une étude britannique qui est parvenue à mettre en lumière une réaction directe d’une poule face à la détresse de ses poussins : les chercheurs de l’université de Bristol ont simplement lancé des bouffés d’air sur les poussins, laissant ces derniers quelque peu perturbés par ces éléments nouveaux. Les poules ont alors redoublé d’attention sur leurs progénitures, leur rythme cardiaque s’est accéléré et leurs gloussements à l’attention des jeunes se sont accrus.

Une observation qui nous amène à réfléchir sur notre mode d’élevage, sur notre consommation et plus largement sur notre rapport à l’animal.