Urban Flow (Nintendo Switch) – Le test

Vous en avez marre des embouteillages, des feux rouges à rallonge ? Urban Flow peut vous permettre de passer vos nerfs. En effet, ce jeu développé par Baltoro Games vous permet de prendre le contrôle des feux tricolores. À vous donc la gestion du trafic, mais attention aux carambolages…

Vous l’aurez compris avec l’introduction, le concept d’Urban Flow est d’une simplicité. Armé de votre manette pro, d’un joy-con ou de l’écran tactile de la console à vous de gérer au mieux le trafic, seul ou à plusieurs (jusqu’à 4 joueurs) en local uniquement.

Urban Flow propose un total de 100 niveaux répartis dans 5 mondes. Pour réussir un niveau et passer au suivant, il faudra faire traverser un certains nombre de véhicules en évitant les accrochages, au risque de perdre une vie. Vous disposerez de trois vies par niveau pour mener à bien votre mission. De plus, lors de certains niveaux, vous bénéficierez d’un bonus vous permettant de ralentir le temps. Lui aussi est limité en nombre d’utilisations.

Cependant, ne croyez pas que vous allez vous en tirer si facilement, non. Prenez garde à la gestion des feux tricolores, car au bout d’un certain temps les conducteurs perdent patience et changent eux-mêmes la couleur du feu, ce qui peut vite créer une grosse pagaille… et des carambolages. De plus, au fur et à mesure des niveaux, de nouveaux éléments seront ajoutés pour vous compliquer la vie. Vous aurez des ambulances qui ne peuvent pas rester bloquées trop longtemps, des tanks qui n’en ont que faire du code de la route, des camions poubelles perdant leurs déchets, des voitures en très mauvais état menaçant d’exploser ou encore des routes n’ayant pas de feux tricolorex. Il faudra donc vous frayer un chemin.

Ce n’est pas tout puisque les caméras peuvent avoir des pertes de connexions temporaires au réseau qui se matérialiseront par des grésillements à l’écran, ou encore de la buée qu’il faudra nettoyer. Attention également aux ponts qui se lèvent régulièrement ou encore aux tramways qui peuvent traverser le niveau. Bref pas mal de petites choses, qui, cumulées les unes aux autres vous forcent à avoir l’œil partout.

Malheureusement, malgré tous ces handicaps, on note un manque de difficulté global du jeu, qui plus est quand on joue à plusieurs. S’il est aisé d’obtenir les trois étoiles du premier coup, certains niveaux vous demanderont cependant de les refaire à plusieurs reprises pour pouvoir réussir à avoir une seule étoile. Les joueurs recherchant du challenge seront vite très déçu et laisseront vite tomber le titre. Pour ceux cherchant une expérience plus posée ce sera un plaisir d’y jouer.

Autre point concernant le contenu, le jeu propose un mode infini, pour les amateurs de scoring, où vous devrez faire passer un maximum de voiture. Ici les bonus vie et ralentissements sont illimités. Cependant, attention car ils ont tout de même une jauge de rechargement.

Côté technique, le jeu est beau, propre et fluide que ce soit en mode portable ou docké, et il s’avère beaucoup plus simple à prendre en main en jouant avec l’écran tactile. La bande son aux rythmes urbains est de très bonne facture et colle à merveille avec l’ambiance du jeu.