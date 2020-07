Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 16 au 22 juillet 2020).

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./04. – Paper Mario: The Origami King (Nintendo) [17.7.2020]

02./02. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

03./01. – eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami) [09.7.2020]

04./03. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

05./00. – Moto Rush GT (Baltoro Games) [26.3.2020] (actuellement en promotion à -93%)

06./00. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]

07./07. – Real Time Battle Shogi Online (Silverstar Japan) [09.1.2020] (actuellement en promotion à -95%)

08./06. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

09./08. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

10./12. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

11./16. – Elemental Knights R (Winlight) [27.9.2018] (actuellement en promotion à -96%)

12./13. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

13./00. – Futari de! Nyanko Dai Senso (Ponos) [20.12.2018]

14./00. – Catch ‘Em! Goldfish Scooping (D3 Publisher) [02.8.2018] (actuellement en promotion à -80%)

15./New. – Neon Abyss (Team17) [14.7.2020]

16./20. – Perfect Angle: Illusion Puzzle (Rainy Frog) [11.10.2018] (actuellement en promotion à -89%)

17./15. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

18./New. – Touhou no Meikyuu -Gensoukyou to Tenkan no Taiju- (Phoenixx) [16.7.2020]

19./18. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

20./00. – Overcooked! Special Edition (Team17) [12.10.2017]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./01. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

02./02. – Chou Charisou Atsumete! Choujuu Hunter (spicysoft) [24.2.2016] (Était en promotion à 100 Yen, au lieu de 580 Yen)

03./04. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

04./00. – Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux (Atlus) [26.10.2017] (actuellement en promotion à 2 294 Yen, au lieu de 3 278 Yen)

05./05. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

06./00. – Adventure Bar Story (Rideon Japan) [25.6.2014] (actuellement en promotion à -50%)

07./03. – Steel Empire (mebius) [19.3.2014] (actuellement en promotion à 300 Yen, au lieu de 864 Yen)

08./00. – Adventure Labyrinth Story (Rideon Japan) [10.2.2016] (actuellement en promotion à -50%)

09./06. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

10./10. – EarthBound (Nintendo, Nintendo 3DS Virtual Console) [04.3.2016]