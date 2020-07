Get 10 quest (Nintendo Switch) – Le test

Les joueurs peuvent être répertoriés dans différents groupes : certains seront adeptes des grandes épopées, quand d’autres préféreront les moments de partage entre amis ou en famille, tandis que les derniers, enfin, seront ravis de se vider l’esprit avec des jeux addictifs, reposant en général sur un principe de base très simple mais venant petit à petit à se complexifier (nous pourrions chercher maintes et maintes autres catégories, certes). Le soft que nous allons vous présenter aujourd’hui s’adresse à ces joueurs à la recherche d’un petit jeu à la prise en main rapide, avec de multiples niveaux, et dont il peut être difficile de décrocher… et sinon, vous connaissez 2048 ?

Édité par Fantastico Studio, Get 10 Quest est en effet typiquement le genre de jeu qu’il est coutume de retrouver sur son téléphone mobile. Là pourrait aussi bien être sa principale qualité avec une prise en main rapide… mais aussi son principal défaut, puisque nous sommes sur la Switch et non sur un appareil de téléphonie dont la fonction première n’est assurément pas le jeu (enfin, normalement…).

Le principe du jeu est fort simple. Il vous faudra par ailleurs rapidement maîtriser puisqu’aucune explication n’est (à première vue) précisée en début de partie, vous voilà propulsé sur un mystérieux tableau rempli de chiffres, sans bien savoir le pourquoi du comment. Bien entendu, aucune histoire n’est disponible (ah ! Le contraire eut été très étonnant !), et fort heureusement, la règle du jeu est disponible dans les options du jeu, accessibles en pressant le bouton start. Ainsi, même si la technique vous est totalement inconnue, il vous sera parfaitement possible de comprendre le mécanisme du soft sans grande difficulté.

Get 10 Quest se présente

Deux modes de jeux sont disponibles, mais tous les niveaux reposent sur la même technique. Il vous faudra relier ensemble un même chiffre afin de voir apparaître le chiffre directement supérieur sur la case de votre choix parmi toutes les précédentes. Expliqué ainsi, cela semble bien farfelu, il est vrai ! Prenons un exemple. La grille devant vous comporte des cases beiges du chiffre 1, des cases vertes du chiffre 2 et des cases oranges du chiffre 3. L’objectif du niveau est de faire apparaître le chiffre 4. Pour ce faire, vous allez pouvoir regrouper tous les chiffres 1 collés les uns aux autres, afin de voir apparaître par magie une case verte du chiffre 2 à un précédent emplacement du chiffre 1. Ce choix s’avère être capital et fort stratégique, puisqu’avec cette nouvelle case verte du chiffre 2, vous allez pouvoir former une case orange de 3 et ainsi de suite jusqu’à atteindre la case rouge du chiffre 4. Vous avez pigé le truc ?

Un tel gameplay s’avère bien entendu nettement plus confortable en mode portable, avec le tactile ! Néanmoins, il vous sera tout à fait possible de jouer sur la télévision, mais le confort de jeu sera assurément moins bon.

Deux modes de jeu sont disponibles : un mode reposant sur de multiples objectifs avec des niveaux prédéfinis, et un mode infini où le scoring sera finalement votre objectif principal.

Le premier mode repose sur des objectifs variés, il vous sera demandé d’atteindre un nombre cible, de triompher d’un objectif pendant le temps imparti, de faire un score élevé, etc. Ces objectifs sont inscrits au début de chaque niveau et permettent assurément d’éviter la lassitude. Par la suite, il vous sera possible de revenir sur les niveaux précédents.

Les plus téméraires pourront se lancer dans le mode infini, où votre dextérité et vos compétences seront désormais les seuls freins ! Ce mode de jeu s’avère être particulièrement adapté pour se lancer quelques défis lors d’une soirée entre amis… Cap ou pas cap d’atteindre le chiffre 12 ? Cap ou pas cap de battre mon score ? Celui qui perd… paye sa tournée ! Bref, vous voyez le genre de déviances possibles…!

Ça ne s’enjaille pas vraiment au pays des chiffres

Si le principe de jeu s’avère être rapidement pris en main et addictif, l’ambiance générale reste un peu fade. Les niveaux restent quelque peu colorés grâce au différentes cases où chaque chiffre correspond à une couleur, mais les arrières blancs sont tout droit sortis de l’hôpital du coin, malgré quelques effets lumineux.

Les musiques quant à elle sont de différents registres, tantôt très douces, tantôt un peu plus énergiques. Elles seront bientôt oubliées pour ne laisser place qu’à votre objectif !

Get 10 Quest est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 3 euros environ.

Le saviez vous ?

2048, pseudo grand frère spirituel de Get 10 Quest , est le bébé de Gabriele Cirulli, un développeur web italien. Conçu en un week-end, 2048 a rapidement pris de l’ampleur : son concept addictif et son caractère gratuit lui ont permis de conquérir les joueurs, et plus particulièrement leur temps précieux ! Gabriele Cirulli a même déclaré sur son compte Twitter qu’il était fier d’avoir conçu « le pire cauchemar de votre productivité » !