Un démo sur Nintendo Switch pour HYPERCHARGE: Unboxed

Toujours en mode ajout depuis son lancement au début de l’année, HYPERCHARGE: Unboxed propose depuis peu une version démo gratuite sur l’eShop.

Étant donné que la démo est entièrement gratuite, c’est une offre incroyablement intéressante car elle vous permet d’essayer plusieurs modes, dont le tutoriel, le mode Garage PvE, le mode PvE, le Free Roam et l’option écran partagé.

Attention all #NintendoSwitch players.

Free Demo now available for you to try.

It includes:

✅Tutorial

✅PvE – Garage

✅PvP Deathmatch – Garage

✅Free Roam

✅Split-Screen

What are you waiting for? Get in-game! pic.twitter.com/ML5uQMVkvB

— HYPERCHARGE: Unboxed (@HYPERCHARGEGAME) August 4, 2020