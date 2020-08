Gerrrms (Nintendo Switch) – Le test

Parce qu’en ce moment, nous n’en parlons pas beaucoup…. nous allons aujourd’hui prendre le temps de vous présenter un jeu original mettant en scène… un germe ! De quoi se sentir pleinement concerné alors que la pandémie du Covid 19 ne manque pas de faire parler d’elle depuis plusieurs mois. Si le sujet ne vous a pas encore dégoûté, c’est peut être l’occasion de laisser une petite place à un petit jeu multijoueur pas piqué des hannetons !

L’immersion dans cet univers pas si méconnu désormais, débute par un tutoriel manquant quelque peu de précision. En effet, seuls quelques brefs schémas viendront vous insuffler les règles du jeu, et il vous faudra finalement comprendre par vous même le fonctionnement de Gerrrms. Fort heureusement, la prise en main se fait en quelques minutes, même si ces premières minutes sont laborieuses (« mais qu’est ce que je fais là ? »). En résumé et de façon très pragmatique, le principe peut pourtant être réduit à quelques mots simples : accrochez vous avec vos tentacules désarticulés (cela nous rappelle fortement les mains collantes des années 90 que l’on balançait contre les vitres ! Ces pauvres mains qui terminaient remplies de poussières et d.autres détritus improbables…) et remplissez vos objectifs !

Une fois le court tutoriel avalé, vous pouvez rentrer dans le vif du sujet et dans toutes les joyeusetés des microbes, des virus et autres bactéries. Différents modes de jeux sont disponibles.

Le Tourrrnament se décompose en 6 phases. Ces 6 phases correspondent à différents modes de jeux qu’il vous faudra maîtriser avec brio pour sortir vainqueur du tournoi. Les objectifs sont variés et plutôt funs, il vous faudra aussi bien attraper un drapeau, ou encore ne pas être le dernier à tenir la bombe au moment de son explosion, mais aussi fracasser l’ennemi dans un banc de picots… et bien d’autres. Autant de défis qui seront résumés avant chaque round.

Le mode Custom Match consiste cette fois ci à se focaliser sur un seul type de jeu. Privilégierez vous plutôt la capture de drapeaux ou le combat contre les vilaines bactéries ? À vous de choisir…

Les missions, enfin, sont un nouveau prétexte pour vous remettre en selle. À nouveau, les défis sont présentés au début de chaque niveau et vos objectifs sont définis par la mission. Avec une bonne prise en main, vous devriez atteindre les sommets de ces missions de plus en plus complexes.

L’intérêt de faire mumuse avec des virus…?

Si aux premiers abords, nous avons plutôt pesté contre un jeu qui laisse le joueur se dépatouiller seul malgré la présence d’un tutoriel, c’est finalement avec surprise que nous avons pris plaisir à partager le combat de ces petites bestioles facétieuses. De multiples techniques peuvent alors être imaginées afin de battre ses adversaires… bien entendu, le jeu prend tout son sens une fois le mode multijoueur activé (même si, comme énoncé dans la présentation du jeu, il est parfaitement possible de prendre plaisir à jouer en solo). Les multiples modes de jeu permettent à tout le monde de trouver son point fort. Les parties sont rapides et rythmées, idéales pour les soirées entre amis. Gerrrms fait assurément partie de ces jeux que l’on lance juste pour le présenter à ses potes… et sur lequel nous passons finalement 2h simplement par fierté de ne pas capituler face à son voisin !

Afin de garder de l’intérêt au fil des heures, de nouveaux personnages peuvent être débloqués au fil de votre progression. Les quelques personnalisations permettent aussi de séduire petits et grands, qui opteront pour la couleur de leur choix, sur le héros de leur choix !

L’univers des microbes

Qui aurait cru qu’une telle phrase serait possible… mais on s’enjaille pas mal chez les microbes ! Tandis que vous vous acharnerez à vaincre toutes les missions une à une, à décrocher encore et encore les multiples objectifs, l’univers qui vous est offert est coloré, voire enfantin, avec des mélodies guillerettes. Certaines sonorités vont même jusqu’à nous rappeler quelques passages dans Mario All Star. La bien belle époque !

Chaque partie se clôt en quelques minutes, ce qui permet de rendre l’action efficace et rapide, sans prise de tête. Les temps de chargement sont forts et vite expédiés.

Néanmoins, n’oublions pas de préciser que le jeu n’est pas traduit en français. Rien d’insurmontable, rassurez vous. Quelques mots de vocabulaire pourraient poser quelques soucis aux plus réfractaires de la langue de Shakespeare, notamment dans les missions, mais l’ensemble reste très compréhensible.

Gerrrms est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 10 euros environ.

Le saviez vous ?

Sont appelés micro-organismes les êtres vivants non visibles à l’œil nu. Il est fréquent aussi d’user du terme microbe. Ces deux appellations regroupent les bactéries et les parasites mais aussi certaines plantes microscopiques. Le terme germe, quant à lui, rassemblent tous les micro-organismes à l’origine des maladies infectieuses : les bactéries, les parasites… et les virus !