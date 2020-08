Jump King (Nintendo Switch) – Le test

Je suis… Je suis…Je suis un jeu sorti sur Switch en juin 2020, je suis un platformer en pixel art, je suis un jeu où il faut sauver une princesse, je suis un jeu qui a fait rager bon nombre de streamers à ma sortie, je suis un jeu où on dirige un roi, je suis un jeu où si on ne saute pas on est mort, je suis ? Je suis ? Je suis Jump King bien sûr.

En route pour une petite sauterie

Vous l’aurez compris après cette introduction, Jump King ne brille pas par son background touffu ou par son aventure épique, Jump King brille par son concept qui consiste à sauter pour s’élever dans les niveaux jusqu’à atteindre notre dulcinée.

Sauter c’est facile, mais rater son saut, c’est plus que mortel. Ça nous fait redescendre de tableau en tableau, jusqu’au début du jeu parfois, c’est-à-dire au ras du sol. En effet, tous les niveaux du jeu sont empilés les uns sur les autres et quand on arrive en haut de l’écran, on saute pour apercevoir le niveau du dessus et savoir où sauter.

Plus dure sera la chute

La hauteur du saut dépend du temps que l’on va passer à presser le bouton de saut. Et l’orientation du saut va dépendre de l’orientation que l’on va donner au stick. Rien de bien compliqué sur le papier, mais une fois en jeu, c’est une autre paire de manches. On rate un saut d’un millimètre et on dégringole de plusieurs étages. Il faut aussi s’aider des murs pour rebondir et ainsi atteindre une plateforme par ricochet.

Comme si cette mécanique du saut n’était pas suffisante, se rajoutent les éléments du décor pour lesquels on ne sait pas si on pourra atterrir dessus ou pas. Au final, c’est une mécanique de Die & Retry qui se met en place, et qui va jouer avec nos nerfs à chaque franchissement d’un tableau. Plus on monte et plus les éléments sont contre nous, notamment un passage avec des rafales de vent qui balayent l’écran d’un côté puis de l’autre.

Graphiquement, c’est du pixel-art. C’est plutôt joli et ça permet de varier les décors au cours de notre ascension. Sur le plan sonore, la musique d’intro est sympathique, mais une fois en jeu, on n’entend que les bruits environnants et le son de notre saut.