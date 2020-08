La Nintendo Switch dépasse la NES est devient la deuxieme console N la plus vendue de tous les temps

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Il y a peu de temps, on vous avez dévoilé les chiffres de ventes et on vous disait que le Switch avait presque dépassé les ventes totales de la NES. Les résultats trimestriels de Nintendo ont montré que la Nintendo Switch s’était evndue à 61,45 millions d’unités. La NES a réussi à se vendre à 61,91 millions d’unités au cours de sa durée de vie. Le rapport trimestriel de Nintendo n’a pas pris en compte les ventes de Nintendo Switch en juillet et la première semaine d’août. C’est ce qui nous permet aujourd’hui de dire avec certitude que la Nintendo Switch a dépassé la NES. Grâce aux données de vente hebdomadaires du Japon, nous savons maintenant que la console a officiellement dépassée le parc total de la NES. En l’état actuel des choses, si l’on se contente de mesurer les ventes japonaises depuis le rapport trimestriel, la Switch s’est vendue à 62 035 250 d’unités. Il est probable que ce chiffre soit largement dépassé, car nous n’avons pas d’informations hebdomadaires sur les ventes Switch dans les autres régions.

Pour faire court, la NES a été dépassée, et la Nintendo Switch est maintenant la deuxième console de salon la plus vendue de Nintendo. Il ne reste plus que la Wii qui culmine 101.63M. Attention on parle ici de console de salon. Le combo Game Boy/Game Boy Color est lui à 118.69M et la Nintendo DS est à 154.02M.