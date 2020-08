Crowdy Farm Rush (Nintendo Switch) – Le test

Il y a quelques jours, nous vous proposions le test de Crowdy Farm Puzzle, un joli pèle mêle de petits jeux autour des animaux de la ferme. Aujourd’hui, nous reprenons le flambeau et vous proposons un nouvel opus totalement ancré dans le même style de jeux, de graphismes et d’univers. De là à dire que les deux sont de la même qualité… la réponse dans ce test !

Pour toutes celles et ceux qui ne nous ont pas suivi lors du précédent test (bbooouuuuuuh !), petit rappel des faits : le soft, édité par 7Levels, vous propose de vous plonger gaiement dans un univers bucolique, sentant fraîchement la paille qui s’attarde dans les box, tandis que les divers troupeaux d’animaux paissent dans leurs coins ombragés. Le décor est posé, reste à découvrir le principe du jeu. Cela sera court, vous êtes prévenus !

Tous à l’écurie !

Crowdy Farm Rush ne s’encombre (malheureusement) pas avec de multiples jeux cette fois ci. Un seul s’invite à la fête… vos animaux vont sacrément tourner en rond et vous faire tourner en bourrique !

En effet, le principe est d’une simplicité incroyable à résumer, légèrement moins à pratiquer : chaque animal devra être rentré dans son box sans encombre. Fini !

Pour y parvenir, sélectionnez la bête, et tracez son chemin jusqu’à sa petite maison. Chaque animal disposera d’un tracé d’une couleur spécifique afin d’être mieux identifié. Celui des vaches sera bleu, celui des cochons violet, celui des poules jaune… etc. Bien entendu, multiples embûches vont se mettre entre votre animal et sa destination, à commencer par des congénères. En effet, votre première mission consistera à prendre soin d’éviter toutes les collisions avec d’autres animaux. Vous allez, de fait, réaliser de graaaands détours pour vous assurer que tout se passe sans encombre. Certains niveaux ressembleront à un amas de traces multicolores, tandis que vous superviserez, tel un valeureux berger, tout ce petit monde afin qu’ils rentrent tous bien sagement au bercail. Parfois, vous aurez tout de même la nette impression que tout ceci est bien lent… patience, le jeu vous concocte bien des surprises et vous n’aurez bientôt plus le temps de regarder vos premières vaches rejoindre mollement leur bâtisse.

Le soft va peu à peu gagner quelque peu en profondeur après quelques niveaux, offrant d’autres stratégies possibles grâce à l’ajout de nouveaux éléments. Il vous faudra, pour exemple, faire bien attention aux multiples mares de boue qui jonchent le sol : si l’un de vos bestiaux vient à s’y engouffrer, il faudra dans un premier temps qu’il se rince dans une mare avant de rejoindre sa niche. Une complexité supplémentaire qui n’est pas pour nous déplaire.

Gestion du troupeau

Dans les faits, le principe est d’une grande simplicité comme énoncé précédent. Dans la pratique, le tracé du chemin à suivre par les animaux n’est pas toujours aisé à dessiner : ce dernier ne peut malheureusement pas se faire au tactile, ce qui aurait pourtant été particulièrement agréable et de bonne facture pour un tel jeu ! La sélection des animaux reste malgré tout le plus délicat : vous perdez de précieuses secondes à tenter de choisir le bon animal, et patatra ! Collision. Vous êtes arrivé une petite seconde trop tard…

Par ailleurs, l’approche d’un nouvel individu est notifiée par une petite icône rouge. Malgré ce signal, vous allez quoiqu’il arrive perdre quelques vies tandis que vos animaux se percuteront hors de votre champ de vision, dans les recoins de l’écran. Les développeurs ont néanmoins fait preuve de clémence et nous offrent à chaque niveau plusieurs vies… suffisamment pour terminer la très grande majorité des niveaux sans devoir les recommencer.

Deux modes de jeux sont proposés, un mode campagne et un mode versus. L’un se joue en solo (bien qu’il soit possible de le modifier en cours de partie), tandis que l’autre peut réunir jusqu’à 4 joueurs.

Le mode campagne vous permet de parcourir des dizaines de niveaux, l’un après l’autre. Votre progression s’effectue sur un petit plan coloré, tandis que vous déambulez avec votre animal sur le parcours. Avant chaque niveau, un petit rappel de ses caractéristiques est précisé : la taille de la surface de jeu, le nombre de joueur (modifiable) et l’objectif à remplir.

Le mode versus, quant à lui, propose exactement la même configuration de jeu, mais à plusieurs. Sélectionnez un animal et conduisez le jusqu’à sa cabane. La partie se termine une fois le temps imparti écoulé (modifiable) : celui qui est parvenu à rentrer le plus d’animaux dans les bonnes maisons est le grand vainqueur.

Tout comme son cousin, Crowdy Farm Rush se joue dans un univers bon enfant, coloré et ponctué de petites musiques guillerettes. L’ensemble est parfaitement accessible aux plus jeunes qui apprécieront l’univers édulcoré de l’ensemble. Certains niveaux seront néanmoins un peu trop exigeants pour être exécutés par de jeunes enfants.

Crowdy Farm Rush est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 6 euros environ (promotion jusqu’au 5 septembre : 4,79 euros) environ.