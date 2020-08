Nouvelle péripétie pour Metroid Prime 4

Le jeu fait de nouveau parler de lui, mais pas de la manière dont nous l’attendions.

Tous les fans de la série sont à l’affut de la moindre nouvelle concernant le projet : indice sur une date de sortie, éléments sur le jeu, avancé du projet…

Aujourd’hui, nous revenons vers vous avec une information sur Metroid Prime 4 qui est plus ou moins inattendu ! En effet, il semblerait que Retro Studios, le studio en charge du projet, recherche un « lead producer » pour Metroid Prime 4…

We are looking for a 𝗟𝗲𝗮𝗱 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲𝗿 to join us on our journey to develop Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/4hpOgw0Byg

— Retro Studios (@RetroStudios) August 14, 2020