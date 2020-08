Un vrai Nintendo Direct pour la semaine prochaine ?

Alors qu’une présentation Indie Showcase a eu lieu cette semaine, les bruits de couloirs s’intensifient de nouveau quant à l’arrivée d’un véritable Nintendo Direct en bonne et due forme dans les prochains jours.

On l’attends tellement qu’on en vient à oublier qu’on l’attends, pour rappel le dernier Nintendo Direct datait de Septembre 2019… Le temps passe vite et le mutisme de Nintendo devient des plus insupportables, surtout sur une année 2020 très particulière pour le moment placée uniquement sous le drapeau d’Animal Crossing et ses ventes records.

Il faut dire que pour le moment le menu reste extrêmement flou sur la suite de l’année en cours, hormis un Xenoblade Chronicles, Paper Mario et la récente annonce du portage de Pikmin 3, la seconde partie d’année manque clairement de visibilité si l’on ne tape pas du tout du côté des indés.

Les dernières rumeurs sur un potentiel Nintendo Direct la semaine prochaine nous viendraient de ResetERA, NateDrake et C.Tsubasa qui ont d’abord prédit correctement l’arrivée d’un Indie World cette semaine qui serait apparemment suivi d’un Nintendo Direct la suivante.

Ces rumeurs sont également appuyées par un certain Jeff Grubs, journaliste vidéoludique qui a fait du bruit pour avoir annoncé en avance la date du reveal de la PS5, il annonce notamment via Twitter qu’une présentation Nintendo serait prévue entre le 27 et le 30 Août prochain soit à l’occasion de la Gamescom 2020 qui se passera en ligne au vu du contexte de pandémie que nous vivons.

Have you heard about these video games? pic.twitter.com/qVE6WnrI8D — grubbsnax is back (@JeffGrubb) August 17, 2020

Comme toujours nous pouvons nous armer de patience et attendre la validation officielle de Nintendo qui, si ces rumeurs s’avèrent exactes, devrait se faire en début de semaine prochaine.