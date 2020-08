Des traces d’une version Nintendo Switch de Fall Guys: Ultimate Knockout ?

Si vous n’êtes pas isolé et sans internet depuis plus d’un mois, vous avez très probablement entendu parler ou joué à Fall Guys, le jeu sensation de l’été qui n’est pour le moment pas encore disponible sur Nintendo Switch.

Pour les quelques uns au fond de la classe un bref résumé de ce qu’est Fall Guys.

Ce jeu de plate-formes mignon édité par Devolver enchaîne les épreuves inspirées de jeux télévisés comme Takeshi Castle ou Ninja Warrior, le but est de départager 60 joueurs en chasse pour une couronne, plusieurs épreuves s’enchaînent acceptant un certain nombre de qualifications pour la suivante et ce jusqu’à la finale où le grand gagnant repart avec sa couronne.

Le jeu est souvent apparenté a du Battle Royale par abus de langage mais le concept donne bien un seul joueur vainqueur parmi 60 au départ, les parties sont très rapides et prennent moins de 15 minutes, un concept qui irait parfaitement sur Switch.

Justement la Switch est le sujet du jour concernant ce jeu, un dataminer du nom de OatmealDome aurait fouiné dans les fichiers du jeu et aperçu un certain fichier NintendoSDKPlugin.dll parmi les fichiers Steam de la version PC

Interestingly, Fall Guys has the "NintendoSDKPlugin.dll" file in its game files on Steam.

This means that the Fall Guys Unity project has support for the Nintendo Switch's SDK (not necessarily that it *will* come to Switch). It's also been there since the first version.

— OatmealDome (@OatmealDome) August 19, 2020