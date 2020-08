Distraint 2 (Nintendo Switch) – Le test

Jesse Makkonen (ainsi que Ratalaika Games) revient à petits pas de velours nous proposer un nouvel opus de la saga Distraint (tandis que le premier est sorti en 2015). Nous avons eu l’opportunité de toucher à ce petit bijou indépendant, qui mérite d’être remarqué par le grand public. En effet sa réalisation originale, est hors du commun pour traiter d’un sujet d’une profonde tristesse, plonge le joueur dans une aventure dont il ne pourra s’arrêter sans en connaître le dénouement final… mais oserez vous pénétrer le monde ténébreux de Distraint….?

Casey Pride est un jeune homme dont l’esprit est meurtri : son travail se résume à expulser des gens de chez eux. Si ce job lui permet de terminer un peu plus dignement les fins de mois, il n’en reste pas moins d’une pénibilité extrême pour ce garçon sensible sous son apparence rigide. La dernière affaire est celle de trop : une adorable vieille dame est mise en dehors de chez elle par sa faute. Une affectation malheureuse dont il se sent parfaitement responsable et dont il ne peut assumer la responsabilité plus longtemps. Ne parvenant plus à garder la tête haute dans ce travail conduisant au malheur, il décide de mettre fin à ses jours et plonge une arme à feu dans sa bouche, prêt à ponctuer sa vie d’un éternel point final.

L’aventure commence ici les amis. Sympatoche comme accroche n’est pas ?

Quand madame Angoisse sert la main de madame Agonie :

Toute la puissance du jeu réside dans deux aspects : son univers particulièrement immersif ainsi que le sujet dont il traite. Si nous laisserons planer le silence sur ce dernier point afin de ne rien vous dévoiler (quel dommage de ne pas découvrir le jeu dans son intégralité !), nous ne manquerons pas le plaisir de vous exposer un peu cet univers singulier !

Tout votre cheminement s’effectuera entre deux champs noirs de part et d’autre de la scène. Il vous faudra ainsi déambuler dans un espace délibérément étroit (sous peine sinon d’entendre de sinistres bruitages dans ces espaces sombres infranchissables), emprunter quelques escaliers et des dizaines de portes, conduisant dans de mystérieux endroits à découvrir un à un. La charte graphique s’inscrit dans un style quelque peu brouillon et tortueux, mais qui colle au final parfaitement à l’univers de Distraint. Les multiples personnages restent charismatiques et les nombreux dialogues viennent accompagner avec succès l’ensemble de ces personnalités complexes.

Que serai un jeu laissant la part belle à l’angoisse sans une touche musicale adéquate et des bruitages réussis. N’ayez crainte là dessus : le stress (très léger tout de même !) viendra vous hanter lorsque vous entendrez cette ambiance lourde (nous vous conseillons par ailleurs de jouer au casque pour parfaire l’immersion !). Votre aventure sera ponctuée par de nombreux bruits charismatiques, bien que classiques (l’éternelle porte qui grince, la cabine téléphonique qui s’égosille dans la pénombre…).

Rencontrer L’espoir d’un bon jeu ?

Dans cet univers angoissant, votre principale mission consistera à emprunter les bons chemins pour jumeler ensemble maintes babioles, et à résoudre quelques énigmes. L’ensemble reste très accessible et vous ne devriez rencontrer aucune difficulté majeure.

La prise en main est rapide : le déplacement de votre personnage est intuitif et l’usage des objets assez simple. L’ensemble est bien entendu traduit en français pour notre plus grand plaisir.

La seule véritable critique que nous pouvons faire à Distraint 2 est véritablement sa durée de vie. L’aventure se boucle en quelques heures, sans rejouabilité possible. Néanmoins, son petit prix pardonne cet écart : le soft est en effet disponible pour moins de 8 euros sur l’eshop de la Nintendo Switch.

Soulignons enfin qu’il n’est pas nécessaire d’avoir joué à Distraint 1 pour vivre cette aventure.

Le saviez vous ?

Le premier opus de Distraint est disponible en version deluxe sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 6 euros environ. C’est l’occasion d’en savoir un peu plus sur ce M. Price…