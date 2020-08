Star Fox Grand Prix ou la ruse selon Nintendo

Cela fait un peu plus de 2 ans que l’on avait entendu des rumeurs selon lesquelles un certain Star Fox Grand Prix était en chantier chez Retro Studios.

De nos jours l’un des fléaux les plus présents dans l’industrie du jeu vidéo en cette ère de la communication a outrance sur les réseaux sociaux et internet, c’est bien celui des leaks.

En plus de ruiner l’importance d’un moment travaillé par des équipes de communication au sein d’un studio et encore plus, un effet de surprise.

Bien qu’ils ne partent pas d’un mauvais fond, les leaks peuvent aider a rassurer les joueurs les plus assidus a la recherche d’informations sur leurs licences/jeux préférés, mais sont surtout témoins d’un certain manquement aux règles de confidentialité que les fameux Accords de Non Divulgation (ou NDA dans le jargon) sont censés protéger sous peine de sanctions.

Nintendo a donc souvent fait les frais de ces fameux leaks, on retiendra par exemple le roster complet de Super Smash Bros Ultimate qui était connu 8 mois avant la sortie par un leaker de 4Chan, les contenus des mises à jour d’été sur Animal Crossing ou encore tout simplement les dates des futures présentations que ce soit des Nintendo Direct (pour ceux se souvenant que ça existe encore) ou les Direct Mini.

Bref le sujet du jour concerne donc ce fameux Star Fox Grand Prix, qui s’avère au final avoir été une supercherie montée de toutes pièces par Nintendo pour piéger les leakers, ces derniers ont donc bien mordu à l’hameçon puisque la nouvelle aura fait le tour d’Internet, un jeu développé par Retro Studios (Metroid Prime) utilisant un mix des licences Starfox et F-Zéro pour créer un jeu de course spatial devant voir le jour sur Nintendo Switch.

Cerise sur le gâteau nous avions même droit a un logo pour le jeu !

Manque de chance pour les leakers, ce piège monté par les équipes de Nintendo of America a donc servi a déceler qui étaient les employés ne tenant pas leur langue, surtout que Retro Studios travaillait a l’époque sur une nouvelle licence d’action avant de mettre en pause le projet pour récupérer le développement de Metroid Prime 4.

Une preuve de plus qu’il est difficile pour une entreprise ayant autant la culture du secret et de la surprise de laisser le moins de possibilités de fuites possibles.