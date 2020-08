Vers un report de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sur Nintendo Switch et les autres supports ?

Après de long mois sous silence et surtout après un final qui a divisé plus d’un fan, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker avait refait parler de lui lors de la journée Star Wars, le May the 4th be with you. Lors de cet évènement, nous avions eu vent d’une date de sortie prochaine, mais ça c’était avant…

En effet, la date du 31 octobre 2020 avait été arrêtée pour la sortie du titre sur tous les supports actuels, dont la Nintendo Switch. Cependant, ils sembleraient que les plans de TT Games aient changés. Cette rumeur vient de la boutique en ligne LEGO Store où le “Coming Soon…” a été remplacé quelques temps par un “Coming 2021” avant de revenir à un “Coming Soon…”. La mention d’une sortie en 2021 est tout de même restée assez longtemps pour que certaines internautes aient le temps de faire une capture d’écran et de la diffusée sur internet.

En l’état, nous ne savons donc pas quel sort va être réservé à LEGO Star Wars : La Saga Skywalker et pourquoi le titre pourrait être reporté. Est-ce lié à la COVID-19? Un souhait de TT Games de finalement décaler le jeu pour qu’il puisse être porté sur les nouvelles machines qui devraient arriver d’ici la fin de l’année? Est-ce le combo des deux raisons cités précédemment? Beaucoup de questions sans réponses pour le moment donc. Mais si le jeu doit être reporté, nous devrions en apprendre un peu plus très prochainement, et pourquoi pas dès ce soir, puisque le titre sera présent lors de l’Opening Ninght Live de la Gamescom 2020 qui aura lieu ce soir à 20h00.

Patients nous devons être comme l’aurait si bien dit Maître Yoda.