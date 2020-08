Un report, un trailer et une édition Deluxe pour LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sur Nintendo Switch

Nous vous en parlions hier soir, peu de temps avant l’Opening Night Live de la Games com 2020, et c’est désormais confirmé, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker voit sa date de sortie reportée. Cependant, nous apprenons que le titre bénéficiera d’une édition Deluxe…

C’est donc au printemps 2021, sans plus de précisions, que nous pourrons nous procurer le nouveau jeu LEGO qui retracera les neuf films et les scènes les plus mythiques de la saga initiée par Georges Lucas sur consoles et PC avec l’humour que nous connaissons tous des licences LEGO. Comme nous pouvions nous en douter également, ce report va permettre de sortie le titre sur la Xbox Series X et la PS5 qui devraient arriver d’ici la fin de l’année.

Au rayon des bonnes nouvelles, le jeu aura le droit à une édition Deluxe, en plus de l’édition standard. Cette édition Deluxe contiendra une figurine LEGO de Luke Skywalker avec une brique de lait, les six packs de personnages en DLC. Ces packs nous permettrons de retrouver des personnages issus des films Rogue One et Solo, ou encore des séries The Mandalorian et The Bad Batch (il s’agit là de la future série d’animation centrée sur l’escadron Bad Batch que les fans ont pu apercevoir dans la saison 7 de Clone Wars). De plus, mais il semblerait que pour le moment seul les américains sont concernés, cette édition Deluxe sera fournit avec un fourreau transparent qui permet de masquer/démasquer Dark Vador.

Pour finir, je vous propose de découvrir la bande annonce diffusée hier soir lors de l’ouverture de la Gamescom 2020, ainsi que des visuels de l’édition Deluxe.