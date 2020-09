Nintendo préparerait quelque chose pour les 35 ans de The Legend of Zelda

Après un Mario Direct spécial dédié aux 35 ans de la mascotte de Nintendo, la seconde licence la plus populaire de la firme japonaise est la prochaine a souffler sa 35ème bougie.

Ce sera très précisément le 21 Février 2021 que la princesse Zelda et son héros Link vont fêter leur 35ème anniversaire. Après des mois de rumeurs diverses et variées concernant la sortie d’une compilation Mario 3D All Stars qui se sont avérées vraies, la question mérite de se poser sur des éventuels portages d’anciens jeux Zelda ou une compilation “a la All Stars” sur la toute dernière console de Nintendo.

Au delà des récentes rumeurs autour d’un portage The Legend of Zelda Skyward Sword un internaute a relevé sur Twitter que Nintendo a déposé cet été une suite de licences d’exploitation pour divers produits dérivés et jeux vidéo Zelda, ce dépôt se trouve être très similaire a un dépôt fait en fin d’année dernière pour les 35 ans de Super Mario Bros., bref un schéma semble se répéter et au vu de la culture du secret de Nintendo nous devrions en savoir plus en début 2021 au fur et a mesure que l’anniversaire approchera

Out of nowhere, The Legend of Zelda JUST registered a NEW trademark this July, and it covers a LOT of classes. This is 99% for next year's Zelda 35 anniversary.

Mario got a trademark JUST like this one last year, most likely for Mario's 2020 anniversary.

Green: zelda

Red: mario pic.twitter.com/BE0Vff4FM8

— NaZ (@NaZyrus07) August 11, 2020