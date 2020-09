Avec de l’aide externe, Falcom veut proposer plus de The Legend of Heroes sur Switch

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Falcom reste un développeur très actif sur console Sony notamment avec leur série YS ou encore The Legend of Heroes. La Switch commence à accueillir des titres du développeur grâce à l’intervention NIS America se chargeant des portages. Le dernier en date étant The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sur Switch avec pour la première fois une traduction en Français dont vous pourrez retrouver notre test ici. La Switch attend d’ailleurs toujours une date précise concernant l’arrivée de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV. Au Japon, un nouvel opus de la série vient tout juste de sortir faisant suite à Trails of Cold Steel IV, The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki et dont aucune annonce Switch n’a encore été faite à ce jour. Le site chinois d’A9vg s’est entretenu avec le président de Falcom sur plusieurs points dont les portages Switch. On vous laisse les propos Toshihiro Kondo à ce sujet ci-dessous.

Voici ce que Toshihiro Kondo déclare sur les portages Switch et sur la possibilité de voir Hajimari no Kiseki sur Switch:

“Ces derniers temps, de nombreux joueurs nous ont dit vouloir jouer aux jeux de la série Kiseki sur Nintendo Switch, mais sur le plan interne c’est difficile pour nous de développer ou porter plusieurs titres. Nous tendons plus à vouloir réaliser cela avec la participation d’une autre compagnie.”