Helheim Hassle (Nintendo Switch) – Le test

Les Géants attaquent ! Alors que tout le village viking fonce l’arme au poing vers le danger, Björn, un ado roux un tantinet peureux (mais rationnel), fuit loin derrière… Jusqu’à trouver, au bout du chemin, la mort. Malentendu suprême, fraîchement mort, notre Björn est, malgré sa couardise, accueilli en héros au Valhalla.

Quelques siècles plus tard, notre Viking mort-vivant et mort d’ennui rejoint de nouveau le plancher des vaches. Son but : ouvrir la porte des Enfers, avec son tout nouveau pote le squelette. L’Enfer, ça a l’air cool. Le Valhalla, en fait, c’est surfait…

Helheim Hassle est un jeu de plateforme loufoque (vu le pitch, ce n’est pas étonnant), bourré jusqu’à la moelle de casse-têtes. L’originalité du jeu est que l’on pourra démembrer notre mort-vivant de héros et jouer indépendamment chaque membre du reste du corps !

Faire rouler sa tête, faire marcher son bras ou créer toute sorte d’assemblages pour le moins incongrus comme le bras-tête (le bras pouvant projeter ladite tête), ou la jambe-jambe, le bras-bras-tête ou encore le torse-tête-jambe, etc… Toutes ces nouvelles combinaisons apportent leur lot de possibilités, mais aussi leur lot de contraintes. Par exemple, et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, la jambe pourra sauter plus haut, mais ne pourra pas récupérer les objets ou parler avec les PNJ.

Face à des puzzles plateformesques, des obstacles et des portes à ouvrir, alterner, combiner et tester, toutes nos possibilités rappelleront aux vieux Vikings barbus les heures passées à jouer au légendaire The Lost Vikings. Et dans ce jeu, les énigmes parviennent à se renouveler sans cesse, de manière ludique. Cerise sur le drakkar, une pincée de délire dans le gameplay par ci et des situations drôlissimes par-là soutireront au joueur non seulement un grand sourire, mais aussi de francs éclats de rire.

Helheim Hassle est indéniablement un jeu très fun et finement pensé. Outre le gameplay délirant, nombre de collectibles, d’événements imprévus et de quêtes secondaires nous obligeront à retourner toute la carte.

Les contrôles sont judicieux la majorité du temps, lorsque le jeu ne nous presse pas. Or une fois qu’on a bien la manette en main, Helheim Hassle va introduire des phases de courses-poursuites et des passages demandant un timing précis, comme ceux où l’on doit rattraper un membre en plein vol. Et là, les contrôles deviennent confus et rendent les épreuves plus difficiles encore qu’elles ne le sont.

On n’a pas moins de trois modes de sélection (un signe révélateur) et aucun ne se révèle vraiment satisfaisant dans ces moments chauds.

Le plus évident (celui qui apparaît à l’écran avec les touches assignées à chaque membre) se trouve malheureusement en dessous de la croix directionnelle. En pleine course poursuite, il n’est franchement pas évident de lâcher la croix directionnelle, de cliquer en faisant le bon choix et de reprendre sa course. La croix à droite qui cible les membres, pas d’une précision folle, et les gâchettes, nous obligeant à les passer en revue, et dans l’ordre s’il vous plaît, rendent très difficile un choix rapide, surtout si les membres ont le malheur de se trouver au même endroit. L’habitude aidant et avec beaucoup de méthode, on parvient à exécuter la suite d’actions exigées, mais clairement, le gameplay n’est pas taillé pour ces phases-là.

Difficile de lâcher l’affaire pourtant. En dépit d’une musique étonnamment en retrait, le jeu est très bavard et pas avare en jeux de mots idiots (V.O sympa). L’univers d’Helheim Hassle s’avère attachant avec son lot de gobelins barrés et de Vikings totalement allumés. On les croirait tout droit sortis d’un dessin animé Cartoon Network avec des décors stylisés et des persos déjantés. Pléthore de rencontres sont croustillantes et mémorables. Il y a même des clins d’œil hilarants à d’autres productions vidéoludiques (la fameuse convention geek…). Soyez-en sûrs, Helheim Hassle est un bon jeu, à ranger dans votre ludothèque entre un Zombie viking déjanté et un The Lost Vikings bien malin.

Vikings Forever !