Chapeau (Nintendo Switch) – Le test

S’il existe un domaine dans lequel la créativité est à son comble et vivement encouragée dans l’univers du monde vidéoludique, c’est bien celui du jeu indépendant. C’est le cas de Chapeau, un jeu un peu loufoque orienté multijoueur, proposé par le studio autrichien Salt Castle, dont il est difficile de déterminer si le studio a voulu se démarquer par ce choix inopiné ou s’il s’agit d’une obsession du couvre-chef.

« Salt Castle Studio nous offre un jeu ovni et loufoque mais qui manque clairement de fun et d’intérêt pour qu’on s’y penche davantage. »

Vous l’aurez rapidement compris avec ce titre transparent, vous allez incarner un galure dont l’unique but sera de sauter sur la première tête venue pour y marquer des points en y restant le plus longtemps possible. Mais pas chose aisée quand vos adversaires n’ont de cesse de vous chasser pour vous empêcher de cumuler les points et donc de finir premier.

Chapeau vous proposera des parties rythmées dans lesquelles vous pourrez vous affronter jusqu’à 4 joueurs en local, ou bien en deux contre deux, voire contre l’IA pour les solitaires. Pour ce faire, Chapeau offre trois mini-jeux, le tout sur 7 cartes différentes dont trois sont verrouillées et demanderont de réussir les défis du mode en question pour obtenir l’intégralité du jeu.

Les trois mini-jeux

« Sol de lave »

Une course folle et périlleuse dans laquelle vous allez devoir collecter le plus de pièces possibles dans un décor envahi par la lave, et celle-ci monte de plus en plus au fur et à mesure ! Où est Wilhem ?

Vous devez parcourir le plus vite possible la map à la recherche d’un humain dont on voit la tête affichée comme objectif. On virevolte, saute et essaie tant bien que mal de retomber proprement sur le crâne de celui ou celle qu’il faut couvrir. Une fois le point pris, une nouvelle tête à trouver dans toute la carte. Colorcraze (version non traduite dans le jeu)

Une sorte de course / guerre de territoire dans laquelle il suffit de rebondir sur les humains en les couvrant pour leur donner votre couleur et… Le principe vous l’aurez compris : contrôler le plus d’humains possibles de votre couleur. Bien entendu les adversaires ou l’IA, qui n’est pas vraiment mauvaise dans ce jeu, ne vous feront pas de cadeaux et n’auront de cesse de vous stresser en dérobant vos précieux gains.

Un peu travaillé du chapeau ce jeu…

Si à première vue le jeu essaie de se démarquer par son côté novateur et insolite, quoique nous sommes déjà bien servis en matière de couvre-chefs avec Super Mario Odyssey et A Hat in Time, il n’en demeure pas moins rageant, prise de tête et plus que redondant.

En passant par son prix beaucoup trop élevé pour ce qu’il propose, la musique qui nous fait tiquer les oreilles dans les menus et les parties (toujours la même mélodie), le fait de devoir finir chaque défi pour débloquer dans un ordre précis et imposé les différents galurins, et les contrôles du chapeau plus qu’imprécis avec une très grosse difficulté de prise en main… Le jeu fera profil bas.

Chapeau, par son ambiance, son style de jeu et ses décors, se tournera plus pour un jeune public d’une dizaine d’années, pas plus. Ou bien pour des parents qui souhaitent passer un moment console avec leurs bambins les weekends. Mais sa prise en main est tellement imprécise et complexe que même un adulte trouverait ça rageant (moi la première) ! Le seul bon point concernant les commandes du jeu serait qu’on peut y jouer à un seul Joy-Con.

Concernant les graphismes, ils sont simples… Trop simples même, surtout en sachant que le jeu a été développé sous le moteur Unity, on en attendait mieux.