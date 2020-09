RollerCoaster Tycoon 3 annoncé sur Nintendo Switch

Après un premier RollerCoaster Tycoon complétement foiré sur Nintendo Switch, fini la prise de risque avec l’annonce de RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, le jeu de 2004, sur Nintendo Switch et PC via Steam ou Epic.

Party like it’s 2004! RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition is coming to PC and #NintendoSwitch on September 24! #RCT3 pic.twitter.com/GE7gO1Jh7i — Frontier (@frontierdev) September 8, 2020

Construisez le parc d’attractions de vos rêves et redécouvrez la célèbre simulation de montagnes russes encensée par la critique. Profitez de toutes les sensations extrêmes offertes par ce grand classique de référence, proposé ici avec 2 immenses packs d’extension.

Le parc d’attractions de vos rêves

RollerCoaster Tycoon 3 met à votre disposition tous les outils nécessaires pour laisser libre cours à votre imagination et créer le parc d’attractions de vos rêves.

Devenez un magnat de l’industrie du loisir

Gérez les finances, les boutiques, les services et le personnel de votre parc d’attractions pour triompher de dizaines de scénarios différents. Lancez-vous dans une carrière de haut vol et devenez un vrai magnat de l’industrie du loisir, ou créez votre parc idéal sans vous soucier des contraintes financières en mode Bac à sable. Pour connaître le succès, vous devrez satisfaire les besoins de vos visiteurs et veiller au bon déroulement des opérations !

Préparez-vous aux Distractions Sauvages et aux Délires aquatiques !

L’Édition complète inclut tout le contenu des deux packs d’extension Distractions Sauvages et Délires aquatiques ! Relevez les défis inédits de la création et de la gestion d’attractions aquatiques et d’habitats animaliers spectaculaires.

Faites un tour sur vos montagnes russes

Essayez vos créations avec la caméra embarquée emblématique de RollerCoaster Tycoon 3.

Des tonnes de contenus

Remplissez votre parc de plus de 300 attractions, 500 éléments de décor, 60 boutiques et services, et 20 espèces d’animaux à élever.

Éditeur de personnages

Créez vos propres visiteurs et découvrez vos créations à travers leurs yeux.

MixMaster

Émerveillez vos visiteurs avec des spectacles pyrotechniques et lasers personnalisés.