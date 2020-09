CrossCode (Nintendo Switch) – Le test

CrossCode, un action RPG développé par le studio indépendant Radical Fish Games, débarque à son tour toutes les consoles du moment, notamment sur Nintendo Switch. Avec son bel hommage visuel aux J-RPG de l’ère Super Nintendo.

CrossCode propose une aventure au sein d’un MMORPG, le CrossWorlds, un jeu immédiatement imbriqué dans le jeu. Notre héroïne Léa, en plus d’être amnésique, est muette suite à une défaillance liée au module de communication, ce qui rend les interactions avec les autres avatars du jeu laborieux. Cela ne l’empêchera pas de se lier d’amitié avec d’autres joueurs. Il s’agit d’un jeu solo et on s’attache rapidement aux différents personnages qui ont également leur histoire. Bien que le déroulement de l’aventure soit linéaire : vous allez de “donjon en donjon”. Il faudra guider Léa dans le CrossWorlds pour comprendre la gravité de la menace qui y pèse ; bien sûr des boss ponctuent l’aventure et chaque donjon se conclura par un affrontement contre un boss (cela donne un petit air de Zelda au jeu).

Côté gameplay

CrossCode est une invitation à la découverte, il innove des J-RPG de l’époque, qui l’ont inspiré visuellement. Dynamique, le jeu fait le pari de l’action avec des combats nerveux et rapides où l’on peut passer du corps-à-corps aux attaques à distance avec des boules d’énergie après avoir visé grâce au stick droit, donnant presque des airs de shooter rétro à quelques combats et combats de boss.

Concernant la progression de notre héroïne, nous somme dans un modèle classique comme de nombreux RPG à base de niveaux et de points d’évolution à dépenser dans un arbre de compétences qui se révèle au fil de la progression et des éléments d’attaque que nous récupèrons, fort utile pour arpenter les donjons.

Les donjons sont en effet plutôt ardus et longs, avec des puzzles qui poussent à la réflexion et parfois à s’y reprendre à plusieurs fois, voire à faire des allers-retours jusqu’à trouver la bonne solution. Nous ne vous cachons pas que CrossCode est plutôt difficile avec des ennemis et boss costauds.

Environ une trentaine d’heures sont nécessaires en ligne droite pour en venir à bout.

Une réussite artistique et visuelle

Ses environnements et ses donjons empruntent beaucoup aux RPG de l’époque. CrossCode est visuellement très beau et possède une vraie richesse environnementale, chaque ville possède son identité. Assez ordinaire, l’univers n’en reste pas moins beau et réussi. Il faut toutefois un bon niveau d’anglais pour en profiter pleinement, car le portage ne propose pas encore la langue française. Les dialogues profitent souvent de jeux de mots et de sous-entendus qui rendent la compréhension un peu plus difficile.

Néanmoins, CrossCode n’est pas parfait. La perspective est parfois difficile à comprendre, cela se ressent dans les phases de parkour. Avec de la pratique, vous comprendrez rapidement quelle plateforme est accessible ou non. Plus gênant et heureusement assez rare, il arrive qu’il y ait des chutes de framerate.