PGA Tour 2K21 (Nintendo Switch) – Le test

Genre à part entière dans l’univers des jeux de sports, le jeu de golf a déserté les consoles Nintendo depuis Tiger Woods PGA Tour 12 : The Masters sur Wii. Cela fait donc un sacré bout de temps que nous n’avions pas eu de jeu de golf sur nos consoles : avril 2011 quand même ! À l’époque déjà, les jeux sur Wii étaient assez loin des moutures sur les consoles concurrentes que ce soit en termes de gameplay ou en termes de graphismes.

Puis les années ont filé, et EA a perdu les droits du PGA au profit de 2K. Et depuis 2020, depuis que 2K a repris les droits de PGA, la société joue vraiment le jeu et sort aussi bien les jeux sur Nintendo Switch que sur les autres consoles. C’est donc avec un réel plaisir que nous avons vu l’annonce de la sortie de PGA TOUR 2K21 sur la console hybride, et ce, en simultané avec les autres plateformes.

Et si depuis l’annonce, nous n’avions eu que très peu de communications, d’informations ou même d’images de cette version Nintendo Switch, c’est une très belle surprise de découvrir ce PGA TOUR 2K21 à l’heure et dans de bonnes conditions.

Qu’est-ce que PGA ?

Comme vous l’aurez compris, nous parlons ici d’un jeu de golf, mais qu’est-ce que PGA Tour exactement ? Et quelle est l’origine de cette histoire de droits d’exploitation ?

Le PGA Tour est un circuit de golf professionnel masculin se jouant principalement aux États-Unis. En 1968, PGA Tour devient tout simplement, l’association professionnelle de golf américain : Professional Golfers’ Association of America (PGA). Cette association gère une grande partie des championnats de golf aux États-Unis. PGA fait aussi partie de la fédération de golf des États-Unis.

Ceci nous éclaire sur le nom du jeu et aussi sur les droits d’exploitation du nom PGA Tour. Si cela reste anecdotique quant au contenu du jeu et quant à son test, nous comprenons tout de même mieux le genre de jeu que nous avons entre les mains.

Le jeu en lui-même

Le jeu est bien réalisé et techniquement au point sur la console de Nintendo. Il est finalement plutôt proche des moutures concurrentes sur Xbox One ou PS4, même si quelques textures font un peu tâche. Mais le point important, c’est la fluidité du jeu : il se charge vite en mode docké et encore plus vite en mode portable. Il offre au joueur une bonne qualité de jeu permettant de jouer partout, et ce de manière agréable, propre et rapide.

Côté réalisation, le jeu propose de nombreuses animations proches de la réalité et donc de ce que nous pouvons voir à la TV lorsque que nous suivons les différents tournois. Cette petite touche sur l’animation ajoute une bonne dose de cohérence à ce jeu de sport et permet au joueur de s’immerger plus facilement dans le jeu. De plus, ces animations aident énormément à la lisibilité, souvent précieuse sur les parcours avancés ou sur un coup raté à rattraper.

Le jeu propose également une multitude de personnalisations pour votre personnage. Parfois même un peu trop puisque l’on va de de l’allure générale de votre avatar à la couture du caddie… Si la multitude d’options déjà présentes dès le début du jeu ne vous suffisent pas ; sachez qu’une monnaie interne au jeu vous permettra d’obtenir plus de skins et autres bonus appréciables qui motiveront à avancer, encore et encore, trou après trou.

Niveau contenu, le jeu tient ses promesses

Pour les nouveaux joueurs de PGA ou de jeux de golf, il faut savoir que le jeu propose un guide assez bien réalisé pour les débutants. Il est composé de nombreux tutoriels que nous sommes libres de suivre ou non. Cependant, le jeu ne met pas de côté les joueurs habitués ou passionnés du genre en proposant un gameplay précis qui sera néanmoins punitif sur la moindre approximation. Ce qu’on attend d’un jeu de golf !

Rien de bien surprenant côté gameplay pour les habitués qui pourront également choisir parmi plusieurs niveaux de difficulté. Pas de panique pour les débutants, la courbe de difficulté est bien maitrisée même si parfois rageante. Il ne faudra pas se tromper de fer, au risque de ruiner une carrière sur un mauvais coup. Mais tout se passera bien si vous connaissez le jeu où que vous avez suivi les tutoriels.

Le jeu propose de nombreux tournois classiques, mais aussi de véritables compétitions. Le Mode Carrière nous permet une avancée classique dans le genre avec au début le Q School (tournoi en école de golf), puis le Korn Ferry Tour (6 tournois intermédiaires) et enfin les trois compétitions officielles du grand PGA Tour.

Le jeu embarque aussi les 15 parcours TPC officiels de PGA Tour 2K21 et inclut aussi les joueurs rivaux. Ils viendront pimenter votre carrière, mais ne sont pas jouables, que ce soit en Carrière, partie rapide ou en ligne. Une nouveauté par rapport à l’opus de la saison passée (sur consoles concurrentes), mais qui peine à peser dans l’intérêt global du jeu.

Voici les 15 parcours TCP officiels présents dans PGA Tour 2K21 :

Atlantic Beach Country Club

Parcours Copperhead

East Lake Golf Club

Quail Hollow Club

Riviera Country Club

TPC Boston

TPC Deere Run

TPC Louisiane

TPC River Highlands

TPC San Antonio

TPC Sawgrass

TPC Scottsdale

TPC Southwind

TPC Summerlin

TPC Twin Cities

Le Rocket Morgdage Classic ajouté en post-lancement

Et voici, les adversaires que nous rencontrerons sur le green : Justin Thomas, Cameron Champ, Bryson DeChambeau, Matt Kuchar, Kevin Kisner, Gary Woodland, Billy Horschel, Ian Poulter, Tony Finau, Jim Furyk, Sergio Garcia, Patrick Cantley.

Beaucoup d’intégration de parcours ou de joueurs réels dans ce jeu permettront aux fans de golf ou de jeux de golf de s’immerger totalement dans l’aventure. Pour les débutants, c’est une belle porte d’entrée dans l’univers du golf, mais qui ne sera pas l’un des critères principaux pour faire l’acquisition du jeu.

Une autre façon de jouer

En plus d’un contenu conséquent, le jeu vous propose aussi de créer votre propre parcours de golf. A vous de laisser libre court à votre imagination pour créer le parcours ultime à l’aide des milliers d’options. A vous de jouer et d’inviter vos amis à le tester !

En effet, le jeu propose également un mode multijoueur en local ou en ligne dans les modes Alt-Shot, Stroke Play, Skins et 4-Player Scramble. A vous de les exploiter pour partager votre passion. Un abonnement au service online de Nintendo sera nécessaire pour jouer en ligne.

Le jeu propose également de gérer son club avec les associations en ligne. Nous pouvons ainsi participer à des saisons et à des tournois afin de forger notre réputation sur le green. Il nous est possible de créer des règles et des conditions de participation, ainsi que de paramétrer des handicaps et des événements.

Ces nouveaux modes ajoutent encore à la durée de vie du jeu et proposent ainsi à chaque joueur de partager sa passion pour le golf avec d’autres passionnés.