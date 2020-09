Good Pizza, Great Pizza (Nintendo Switch) – Le test

La joie de partager un moment convivial entre amis autour d’une bonne pizza… Ou simplement le plaisir fugace mais jouissif d’une énorme pizza à dévorer seul(e) devant une bonne série… Tout un programme n’est-ce pas ! Mais avez-vous déjà essayé de réaliser vous-même vos pizzas ? Au-delà d’une qualité supérieure et de l’assurance d’un plat nettement plus sain, quelle satisfaction de sortir du four un met réalisé soi-même ! Pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas se salir les doigts avec de la sauce tomate dégoulinante, TapBlaze vous propose de mettre la main à la pâte (eh eh eh) et de tenir une pizzeria. Carrément !

Tout débute par la découverte de votre restaurant : une bicoque quelque peu désuète et qui ne paye assurément pas de mine de l’extérieur. Qu’importe, vous déployez fièrement la banderole d’ouverture, et êtes désormais prêt à accueillir tous les affamés de la ville et bien plus encore. Tiens, mais qui c’est donc ce gus qui vient déjà nous chercher des noises ? Ne serait-ce pas le voisin pizzaïolo qui voit votre arrivée d’un très mauvais œil …?

La main dans le plat

Rapidement plongé dans le vif du sujet, vous voilà à la tête d’une petite pizzeria qui débute. En guise de tutoriel, il vous faudra réaliser quelques pizzas (très) basiques, néanmoins parfaites pour faire ses premières mains sur le soft. La pâte à pizza à peine étalée (quasi automatiquement) sur le plan de travail, qu’il vous faut étaler la sauce tomate avec la cuillère, avant de badigeonner l’ensemble d’une couche généreuse de fromage râpé, et zou … ! Direction le four ! La voilà qui ressort enfin… Fichtre !! elle n’a pas l’air terrible… Le fromage n’est même pas fondu ! Le client semble pourtant satisfait… Il n’est pas difficile celui-là !

Tandis que votre première pizza s’en va vers son destin tragique, force est de constater que la prise en main de votre pizzeria n’est pas des plus simple. Le choix des touches est discutable et il y a fort à parier que vous gâcherez de nombreuses pizzas simplement à cause d’une mauvaise manipulation. Le jeu ne propose en outre pas un mode tactile complet, un choix regrettable puisque le tactile aurait assurément permis une jouabilité bien supérieure… « Good pizza Great pizza » rappelle en effet les jeux qu’il est courant de retrouver sur plateforme mobile… Oh tiens, il existe justement déjà sur ces plateformes !

Pas le temps de rêvasser, les clients arrivent un à un et vous devez les servir comme il se doit !

Vous, la bonne pâte de service !

Chacun des clients vous passe commande à son arrivée (Bien que quelques petites variantes sont disponibles, faisant par exemple appel à votre bon cœur : offrirez-vous une pizza à ce sans-abri en quête de nourriture ? Néanmoins, tous ne sont pas d’une grande précision pour énoncer clairement ce qu’ils souhaitent avaler rapidement. Il vous faut alors parfois tâtonner devant votre pâte, en espérant correspondre à l’attente de votre client…

Afin de limiter les dégâts, il est possible de demander davantage de précisions sur la requête. Ces détails sont en revanche pénalisants, et vous perdrez de précieuses secondes… Les clients manquent de patience, avouons-le ! Il vous faut rapidement comprendre ce langage caché pour réaliser les pizzas attendues.

Aussi, certaines réclamations sont carrément malvenues, comme la mauvaise répartition des ingrédients (pas tant que ça !), ou encore l’abondance de certains (« il y a trop de champignons ! », ah bon…). Bref, vous jonglez sans cesse entre les casse-pieds de service et les personnes agréables, qui est elles sont nettement moins nombreuses ! (Réaliste…? Oups !)

Vis ma vie de pizzaïolo

Vous recevez aussi quasi quotidiennement un flash info, le Pizza News Network (quand l’univers de la pizza atteint son paroxysme !), qui vous donne les dernières nouvelles en matière culinaire, sans oublier de dire quelques mots sur votre concurrent d’en face. De courtes séquences qui ne retiennent pas franchement notre attention, l’humour n’y est pas des plus élevés et l’ensemble reste répétitif et sans grand intérêt. Néanmoins, ces flashs permettent de rythmer toujours davantage les journées : ces dernières commencent à midi avec le premier service, et se clôturent à 21h, l’heure des comptes ! Un tableau récapitulatif vous rappelle l’argent gagné, les pourboires récoltés (soyons bons et rapides !), ainsi que le loyer à soustraire et le prix des ingrédients. La dure réalité de la restauration… ! Et la faillite est tout à fait possible… Sachez-le !

Enfin, l’arrivée de votre Mypad (une tablette) par la poste vous permettra aussi de répondre à un certain nombre de quêtes et de débloquer de multiples succès. Grâce à cette petite tablette et à votre travail acharné, les pépettes pourront commencer à s’accumuler dans votre besace et vous pourrez espérer améliorer sensiblement votre restaurant.

Déco resto

Comme le veut la tradition de ce type de jeu, votre argent vous permet de débloquer de nouveaux ingrédients, mais aussi quelques améliorations notables (Vite un four plus rapide… ! Outch, il va falloir être patient…), ainsi que pas mal de décorations, sans compter les quelques réparations à effectuer dans votre restaurant.

Il vous faudra faire preuve de patience et de ténacité pour parvenir à débloquer l’ensemble des petits plus du jeu… Même si l’intérêt de certains reste tout de même assez limité… Avez-vous vraiment envie d’acheter ce poster à l’effigie d’un couple d’anchois ? Sincèrement ? Vous êtes sûrs que cela plairait à Etchebest ?

Quand la pizza n’a pas la frite

Si la précision des gestes des grands pizzaïolos est souvent hypnotique, il n’est guère certain que vous ressentiez pareille fascination dans votre petite pizzeria, plus ou moins amateur, avec les jours qui passent. En effet, la redondance des actions, des activités malgré quelques petites nouveautés au fil des niveaux, la jouabilité agaçante avec ces plats gâchés bêtement, mais surtout ces clients qui ne sont pas fichus d’exprimer clairement leurs souhaits (malgré la répétition des demandes, pourquoi être si mystérieux lors de la commande d’une pizza…?), sont autant d’ingrédients qui risquent de vous faire « ragequit » plus vite que prévu ! Quel dommage… Chez Nintendo Town, nous adorons les pizzas … ! Mais uniquement avec de l’amour dedans … !

Le saviez-vous ?

Le grand conflit autour de la pizza : la pizza hawaïenne avec ses généreuses tranches d’ananas ! Bon, nous, on déteste (et vous ?) … mais saviez-vous que cette dernière date de 1962 ?

Nous la devons au canadien-grec Sam Panopoulos. Devons-nous lui dire merci ?