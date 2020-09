A Duel Hand Disaster: Trackher (Nintendo Switch) – Le test

Certains d’entre vous ont-ils déjà mis les pieds dans une salle d’arcade… ? C’est ce que nous vous proposons aujourd’hui, par le biais d’un titre indépendant disponible depuis début septembre sur l’e-shop : A Duel Hand Disaster : TRACKER.

Les jeux d’arcade ne sont pas morts

A Duel Hand Disaster : Trackher est l’œuvre d’un seul homme… Jaycee Salinas. Il y a un peu plus de 6 ans, il a eu l’idée de ce titre plutôt atypique. N’ayant aucune expérience en tant que programmeur ou « game designer », il a proposé son concept à des éditeurs qui n’ont pas cru à son idée, cependant le bonhomme n’a pas lâché l’affaire et s’est donc tourné vers le financement participatif via Kickstarter, mais une fois encore, il a échoué… Toutefois il n’a pas jeté l’éponge et son titre est finalement sorti sur Steam et enfin sur Nintendo Switch ! Un parcours pas évident, des difficultés à surmonter pour atteindre son objectif… c’est un peu le principe de son jeu, que nous allons vous expliquer…

A Duel Hand Disaster : Trackher (ADHD :T) est « Un jeu de risque solo à écran partagé qui se joue avec deux sticks », oui, rien que ça. En gros, vous contrôlez deux vaisseaux en même temps ! L’écran est donc scindé en deux et vous trouvez HIM (vaisseau bleu) à gauche qui est invincible, mais dont les déplacements coûtent de l’énergie et qui peut tirer sur les ennemis en se déplaçant uniquement de gauche vers la droite, et HER (vaisseau rose) à droite qui peut se déplacer dans toutes les directions et doit collecter des matériaux à droite qui permettent d’augmenter le score et de recharger l’énergie/carburant pour HIM et aussi (surtout) de collecter 12 Pièces oranges pour fuir et ainsi « remporter » la partie en conservant votre score !

Voilà, c’est tout pour l’histoire… L’objectif sera de collecter un maximum de points tout en récupérant les 12 pièces Oranges pour espérer figurer dans le classement mondial.

Avantage aux ambidextres

En fait, le cœur du jeu n’est pas son histoire, mais bien son gameplay. Il est plutôt original et fait appel à tous vos sens (sauf l’odorat) … Et surtout à vos deux mains… ! Sur l’écran de gauche, nous sommes face à un shooter d’apparence assez classique, on se déplace de gauche à droite avec le stick gauche en dégommant les vaisseaux ennemis avec Zl, tout en gardant également un œil sur l’écran de droite où vous dirigez un autre vaisseau (avec le stick droit). À contrario, celui-ci (ou plutôt celle-ci) peut se diriger dans toutes les directions… Mais est totalement dépourvue d’armes offensives… il faut donc explorer une zone délimitée par un carré enflammé, pour collecter de l’énergie (matériaux verts) afin de maintenir le niveau d’énergie du vaisseau de gauche, lui envoyer des Power-Up (tir en rafale, turbo, etc…), les 12 pièces Orange pour multiplier vos points. Tout cela en évitant des boules de feu et les ennemis qui vous ont échappés sur l’écran de gauche… De plus, toutes les 4 minutes le mur de feu se referme et il faut se mettre à l’abri au milieu de l’écran en ayant pris soin de collecter une pièce de matériel à sacrifier pour générer un champ de force au bon moment… Autant dire que ça se complique très vite…

Fission Mailed

Oui, le jeu est vraiment difficile et si vous commencez une partie, sans avoir pris le temps de visualiser les vidéos de tutoriel (en anglais, mais les images suffisent à comprendre les indications), cela peut s’avérer rédhibitoire… Mais après les avoir consulté et surtout, à force de jouer, on se prend à comprendre telle ou telle technique, on apprend vraiment de ses erreurs… Qui plus est, en fonction de la façon dont vous perdez, une vidéo du tutoriel relatif à votre échec vous redonne quelques précieux conseils pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Une place au classement mondial se mérite et n’espérez pas l’atteindre dès vos premières parties… Si vous vous en sortez avec un score positif, c’est déjà pas mal… Pourquoi ? Car vous pouvez avoir un score négatif : tirez sur des bonus sur l’écran de gauche vous fait perdre des points par exemple, tout comme se faire toucher sur l’écran de droite… Il faut être vif… très vif pour espérer bien s’en sortir… Le jeu propose également 3 niveaux de difficulté et autant vous dire qu’ils ne manquent pas de vous retourner le cerveau… Entre les Himversion et invHersion (vos commandes sont inversées à gauche ou à droite), les Crosse Eyed (les deux écrans s’inversent) … il y a de quoi perdre le Nord et même le Sud… On note également les jeux de mots avec HIM et HER lors de ces phases « sanctions », sans oublier une référence subtile à Metal Gear Solid 2 (Fission Mailed).

Ton score n’a pas de sens tant qu’il n’existe pas

Et visuellement me direz-vous ? Eh bien, nous avons l’impression d’être face à un jeu d’Arcade d’époque avec des effets actualisés… C’est visuellement assez simpliste, tout en restant très fluide avec des beaux effets visuels. On peut regretter l’absence de diversité au niveau des vaisseaux ennemis et dans les environnements… Dommage… Mais à l’image d’un Tetris qui faisait décoller une fusée, ce n’est pas l’histoire et les décors qui font le jeu… mais le côté technique qu’il faut acquérir pour y jouer et devenir « le meilleur ». Comme nous le notions plus haut, les commandes font le job, mais en plus de stimuler notre toucher et notre vue, le titre s’amuse également avec notre Ouïe. La bande-son est vraiment dans l’esprit, aux petits oignons, elle sait se montrer discrète, mais apporte aussi une aide supplémentaire lors des parties. En effet le rythme s’adapte en fonction de ce qui se passe à l’écran… Cela vous permet également d’adapter votre jeu si ça commence à craindre à gauche ou à droite…