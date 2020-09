Untitled Goose Game : un mode coop avant la sortie en édition physique !

Saint Ouen, France – 24 septembre 2020 : Les joueurs peuvent dès aujourd’hui faire équipe avec l’un de leur ami dans le tout nouveau mode de coopération local d’Untitled Goose Game ! Préparez-vous à une pagaille sans nom alors que deux oies malicieuses s’apprêtent à semer la panique dans un paisible village… Cette mise à jour gratuite est désormais disponible pour tous les joueurs d’Untitled Goose Game.

Elle précède la sortie de la toute première édition physique d’Untitled Goose Game, pour Nintendo Switch et PlayStation 4. Prévue pour le 29 septembre, elle contient de multiples objets à collectionner, et est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site de Just For Games, qui en se sera le distributeur officiel sur le territoire français.

Découvrez la bande-annonce de présentation du mode multijoueur… et quelque uns des mauvais tours dont vous pourrez vous inspirer !

A propos de Untitled Goose Game :

Untitled Goose Game est un jeu d’infiltration de type « bac à sable » (action non linéaire) à l’humour burlesque, dans lequel vous êtes une oie en liberté dans un village qui ne se doute de rien. Parcourez le village, des jardins arrière des maisons aux boutiques de la rue principale en passant par le pré communal, en montant des canulars, en volant des chapeaux, en cacardant à tue-tête, bref en tapant sur les nerfs de tout le monde.

L’édition boîte de Untitled Goose Game incluera :

La cartouche/disque de jeu, pour Switch ou Playstation 4.

Une édition été/hiver du Plaza Catalogue : 24 pages détaillant les objets les plus utiles et intéressants qu’une oie puisse rêver avoir.

Un poster de 28×43 cm de la carte du village, illustré à la main par l’artiste et développeuse australienne Marigold Bartlett.

Un sticker officiel “No Goose”.

Untitled Goose Game a reçu de nombreuses récompenses depuis sa sortie en 2019 : BAFTA, Golden Joystick Awards, et mention “Game of the Year” au Game Developpers Choice Awards ainsi qu’au 23ème D.I.C.E Awards. A date, la version digital du jeu, originellement paru en septembre 2019, s’est vendue à plus d’un million de copies.

L’édition physique de Untitled Goose Game sortira le 29 septembre sur Nintendo Switch sur PS4.