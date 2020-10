Let’s Sing Queen (Nintendo Switch) – Le test

Chaque année, on a le droit à un nouveau jeu de karaoké ! Issu de l’époque PS2 et de son fer de lance qu’était Singstar, le jeu de Karaoké existe toujours malgré une nette baisse depuis deux générations. Il ne reste plus que la série des Let’s Sing, mais elle répond toujours présent, en octobre, chaque année.

Si le jeu se présente comme le compagnon idéal d’une petite soirée karaoké entre potes, ou plutôt d’une journée en off pendant laquelle on massacre les chansons sans rien dire à personne dans son coin. Cette année, la série Let’s Sing prend le pari audacieux de faire un opus unique sur une référence musical intemporelle : Queen.

Si le genre est en train de disparaître pour une simple et bonne raison : aujourd’hui, en 2020, comment peut-on se satisfaire d’un jeu qui ne propose que 40 chansons ? Si à l’époque PS2, l’excuse du manque de place pouvait passer, ça ne passe plus, surtout que du contenu gratuit pourrait être ajouté régulièrement et qu’une rétrocompatibilité, si vous avez les anciens jeux, pourrait « fusionner les catalogues » de tous les titres pour n’en faire qu’un. À 40€ le jeu, ça fait 1€ la chanson.

Dit comme ça, ça pourrait aller, mais d’habitude comme il en faut pour tous les goûts, la playlist est très variée et pourra difficilement satisfaire tout le monde, en particulier si on a du mal avec les tendances actuelles de la musique française.

Mais cette année, avec Queen, le problème n’est plus. La playlist de ce groupe mythique est tellement vaste et unique, on ressent moins la frustration d’une playlist trop disparate. Pour couronner le tout, pour le moment, pas de DLC. Que des bons points du coup !

Cette année encore, si on n’a pas de micro sous le coude, on pourra utiliser une application sur son smartphone. Plutôt pratique et facile d’utilisation, ce complément prend vraiment tout son sens, tant les micros en USB semblent de plus en plus appartenir à un autre temps.

