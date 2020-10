Spellbreak (Nintendo Switch) – Le test

Annoncé il y a 2 ans, et après être passé par différentes phases de test, Spellbreak entre dans le catalogue de la Switch. Ce free-to-play à certaines cordes à son arc, comme proposer un Battle Royale entre magiciens dans un univers fantasy en déclin. Alors, êtes-vous prêts à rentrer dans l’arène ?

Stupéfix

Le principe de ce Battle Royal est simple : réparti en une cinquantaine de combattants, nous devons être le dernier à survivre. Comme tous les autres jeux de ce genre. Seulement ici, nos principales armes seront des gantelets imprégnés de magie. Ceux-ci sont répartis en six éléments distincts : le feu, la glace, la foudre, la terre, le vent et le poison. Chacun de ces éléments offre un gameplay différent : le feu nous permet de lancer des boules flamboyantes et de créer des murs enflammés pouvant faire d’énormes dégâts. Le vent, à contrario, envoie de petites rafales pas très puissantes mais les dégâts augmentent lorsqu’ elles sont lancées dans les airs. Pour chaque gantelet, nous varions entre une attaque normale et une attaque puissante.

Un lanceur de sort peut partir au combat avec 2 gantelets au maximum. Le premier est choisi avant de lancer une partie, le deuxième se ramasse sur le champ de bataille. À nous de trouver notre style de jeu, sachant que nous pouvons mixer nos sorts entre eux.

Prenons un exemple : l’attaque spéciale de vent permet de créer une tornade qui attire les ennemis en son centre. Lancez une boule de feu dessus et elle s’enflammera pour infliger des dégâts aux ennemis. Il existe une multitude de fusions de sorts qui permettent de mettre des bâtons dans les roues de nos opposants.

Lorsque nous choisissons notre gantelet de base, donc notre classe, divers talents pourront être obtenus.

Prenons encore une fois l’exemple du gantelet de vent : l’un de ses talents est de nous propulser en l’air quand nous utilisons la tornade et que nous nous dirigeons en son centre. Un autre est de faire plus de dégâts dans les airs. Ces talents sont obtenus lors de chaque manche, dès que nous sommes en sécurité de l’orage (cette zone qui se ferme petit à petit lors de chaque manche pour réunir petit à petit les concurrents dans un lieu final).

Attention ! les talents ne s’obtiennent qu’avec notre gantelet de base. Le deuxième que nous trouverons en combat de nous servira que pour mixer nos attaques et diversifier nos sorts. Notre personnage a aussi la faculté de planer quelques instants dans les airs après un saut, ce qui peut être utile pour atteindre un endroit haut ou pour fuir un combat.

Wingardium Leviosa

En plus des gantelets, nous pourrons nous équiper d’une rune, trouvable aussi directement en combat. Celles-ci nous permettent d’avoir une compétence passive qui peut s’avérer utile. Il en existe une multitude, comme celle de devenir invisible un instant, de faire un saut en hauteur plus grand, de s’envoler dans les airs ou même de révéler nos ennemis, même à travers les murs. Nous avons la possibilité aussi de trouver divers équipements, tels que la ceinture qui nous donnera une jauge de bouclier, des bottes nous permettant d’aller plus vite et une amulette augmentant notre mana. Car oui, petit détail important, utiliser ses sorts de bases coûte du mana. De même que planer dans les airs. L’utilisation de notre barre de magie reste donc importante en combat, car si celle-ci se vide, nous devrons attendre quelques secondes pour qu’elle se remplisse, et donc renvoyer des sorts.

Il y a plusieurs niveaux d’équipement possible, comme dans tout bon Battle Royale qui se respecte. Blanc pour les équipements de base, vert pour les communs, bleu pour les peu communs, violet pour les rares, et doré pour les épiques. Ce niveau d’équipement est valable pour tout votre équipement, donc vos gantelets, runes et accessoires. Le niveau du gantelet augmentera la force de vos sorts, celui des runes réduira l’attente entre deux utilisations. De plus, il vous sera possible de trouver diverses potions pouvant redonner de la santé ou du bouclier. Pour finir, il est possible de trouver, dans les coffres de loot ou lorsque nous tuons un adversaire, un parchemin pouvant améliorer un de vos skills. Ceux-ci, au nombre de trois, améliorent encore votre combattant, et donnent des capacités passives comme aller plus vite (en plus des bottes) ou faire plus de dommages.

Expelliarmus

En l’état, Spellbreak est donc un jeu assez complet. Les stratégies en combat ne manquent pas, tout comme l’association des sorts avec les runes. Le Battle Royale est le seul mode de jeu disponible, mais celui-ci peut être joué en solo, en duo ou en trio. De quoi diversifier un peu le plaisir en attendant, peut-être, d’autres modes de jeu, qui pourront être proposés de façon limitée dans le temps ou non. Nous avons la possibilité de monter en niveau chacune des classes disponibles, et d’obtenir diverses récompenses, comme des badges pour personnaliser notre carte de profil, des skills ou même diverses skins. En parlant de celles-ci, nous avons la possibilité de choisir celles de notre personnage parmi quelques-uns en début de « carrière », ou alors d’en acheter dans la boutique, moyennant argent réel. Nous sommes dans un free-to-play, le jeu à beau être gratuit, les plus beaux costumes seront donc ceux que l’on achètera avec notre propre argent. Il est possible de gagner de l’argent virtuel bien sûr, mais ça prendra assez de temps. Il semblerait aussi qu’un système de chapitres arrive bientôt (l’onglet n’est pas disponible dans le menu principal au moment où ces lignes sont écrites), nous ne savons pas s’il s’agit d’un mode histoire ou alors des traditionnelles passes de combat que l’on voit partout.

Avada Kedavra

Au final, si le jeu reste gratuit et complet, l’expérience de jeu est-elle concluante ? Nous sommes assez mitigés malheureusement. La physique in-game reste assez particulière. La map est grande mais parfois trop vide. Les coffres ne se trouvent qu’en des lieux « habitables » (comme des maisons ou des vestiges de château), le reste des lieux est exempt de loot. Les graphismes en soi sont beaux… mais pas sur Switch. Comparé à une autre console, le rendu, que ce soit en portable ou en docké est assez flou. On a du mal à voir les ennemis au loin, ce qui pose problème lors des combats. Ceux-ci peuvent d’ailleurs s’avérer vite chaotiques, tant les effets de sorts et explosions sont nombreux et vastes. Il est facile pour un novice de perdre le fil et donc de décrocher assez rapidement. Le niveau des joueurs dans Spellbreak est élevé, et ne laisse place à aucun faux-pas, qui seront synonyme de mort instantanée. Nous avons connu quelques ralentissements lorsque que trop de monde se tirait dessus, nous avons même été déconnectés lors d’une partie, à cause d’une erreur logicielle.