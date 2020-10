L’évolution technique de la Nintendo Switch proche de celles des iphones ?

Tandis que les actions de Nintendo s’approchent de leurs plus haut niveau historique, d’aucuns évoquent que la Nintendo Switch pourrait devenir une plate-forme de jeu « perpétuelle ». Évoquant la hausse de 30% des actions et de 95% d’augmentation sur la vente de console sur l’année.

L’article de base nous est proposé par Bloomberg, site média payant et évoquant eux-mêmes « certains spéculateurs ». Ni une majorité, ni des gens au sein de la société Nippone. Uniquement des analystes spécialistes en leaks uniquement basés sur ce qui semblerait logique économiquement parlant. Il faut donc prendre l’information avec des pincettes et considérer l’article pour ce qu’il est. De la supposition qui n’évoque aucune source en interne. À l’inverse de ce qu’avaient pu être des leaks sur certains jeux ou certaines nouvelles itération de la console hybride.

« Avec chaque génération de console, la base d’installation est remise à zéro, leur capacité de gain se remet elle-aussi à zéro. En lançant une nouvelle version plus puissante de la Nintendo Switch, ils peuvent avoir en permanence une base d’installation de 100 millions de consoles, qui évolue au fil du temps. », a déclaré Toan Tran, directeur des investissements chez 10 West Advisors pour Bloomberg. Le rapport est d’ailleurs aisément fait avec Apple et ses Iphone qui jouissent aussi d’une forte popularité malgré une fiche technique extrêmement maigre. Un corrélation qui se fait d’autant plus aisément que la Nintendo Switch se veut être une hybridation des consoles de salon et nomade, s’accordant le portage de nombreuses exclusivités Android. Des jeux qui n’avaient pas fait le trajet vers le PC ou les autres consoles. Source.

Si en effet, une frange des analystes de la bourse estime que la société innove à un niveau que personne ne lui reconnaît. Et que, bien que mal aimée des investisseurs, cette capitalisation va de soi avec la norme du marché mondial actuel. Une majorité écrasante estime pour leur part qu’il ne faudrait pas oublier l’échec de la Wii U qui, rappelons le, était une tentative de capitalisation sur le nom et le parc installé de la Wii. -Précisons aussi que la Wii s’est écoulée à plus de 100 millions d’exemplaires. Soit toujours 40 millions de plus que la Nintendo Switch- Les jeux de cette dernière, aka la Wii, étaient, en effet, compatibles avec la Wii U, ainsi que ses manettes (Wiimote + Nunchuck). Bien entendu, on pourrait aussi analyser l’inverse, que le lancement d’une console est un risque important mais en ce cas, la Wii U ne fait pas exemple de par les erreurs marketing plus proches du système Apple et qui ont clairement contribué à plomber les ventes de la console. Par ailleurs, si Nintendo a souvent fait référence à l’allongement de la durée de vie de la Switch par rapport aux consoles précédentes, ils n’ont pas dit qu’elle poursuivait un modèle économique similaire à celui d’Apple. Et la question de savoir si ils pourraient ou voudraient même poursuivre ce modèle reste à débattre :

Les sceptiques estiment que le fait de s’en tenir à la Switch pourrait limiter l’innovation matérielle audacieuse que Nintendo n’a cessé de rechercher dans ses appareils – du NES Satellite (et satellaview) précurseur dans les usages de l’internet en passant par la reconnaissance de mouvements de la Wii à la technologie 3D sans lunettes de la 3DS et continuant par l’innovation de la Switch pour les consoles portables et de salon.

En définitive et malgré les noms influents interrogés par Bloomberg, la majorité et le passif de la firme ne laisse pas vraiment entendre que Nintendo pourrait vraiment s’embarquer dans une tel aventure. Cependant, la chose n’est pas à exclure, la Nintendo Switch est loin d’être en fin de vie et en quelques années, les choses peuvent fortement basculer dans un sens ou dans l’autre. Notamment avec la prochaine génération de console et leurs tentatives respectives de s’arroger un marché en perpétuel changement.

