NBA 2K21 (Nintendo Switch) – Le test

Un épisode plus qu’un nouveau jeu

Encore cette année 2K nous offre un nouvel opus de sa franchise basket-ball avec NBA 2K21. Si les développeurs se forcent chaque année pour proposer à leurs fans des nouveautés, malheureusement ce NBA 2K21 est loin de faire l’unanimité… A peine sorti, le jeu a subi une flopée de critiques négatives tant par son manque de renouvellement que par son nouveau système de shoot, légèrement plus accessible depuis une récente mise à jour, quoique toujours aussi prise de tête.

Lorsqu’un jeu de sport écrase la concurrence au point que celle-ci disparaisse littéralement comme cela peut être le cas pour NBA ou bien son homologue du football, FIFA, les développeurs ont tendance à se reposer un peu sur leurs lauriers. NBA 2K21 ne fait pas exception à la règle !

Du réchauffé dites-vous ?

Vous l’aurez bien compris NBA 2K21 reste bien succinct en matière de nouveautés. Visuellement, esthétiquement, le jeu n’a pas changé. Le moteur graphique est le même que pour 2K20. Alors que les néophytes y découvriront un excellent jeu de basket-ball, les habitués seront quant à eux déçus par cet épisode de chez NBA, qui ressemble plus à un patch de mise à jour qu’à un nouveau jeu.

Le mode MyCareer reste toutefois solide et heureusement dans un sens, puisque le jeu en lui-même repose pratiquement dessus. Dans celui-ci vous y incarnerez le fils d’un basketteur célèbre qui débute sa carrière avec l’espoir d’atteindre le sommet. Les matchs se disputeront dès le lycée jusqu’à l’université avant de rejoindre la NBA. L’histoire est intéressante, le mode fonctionne bien mais n’apporte rien de bien nouveau.

Les autres modes restent les mêmes quant à eux :

MyTeam dans lequel vous aurez la possibilité de créer votre propre équipe de basket-ball à l’aide de cartes virtuelles que vous gagnerez ou bien achèterez à l’aide des microtransactions. NBA 2k21 offre plus de personnalisation des joueurs ainsi que de nouveaux objectifs concernant ce mode-ci.

MyLeague qui vous permettra de prendre le contrôle de la ligue.

MyGm qui vous proposera de commander une équipe complète.

Vous pourrez bien évidement lancer les fameuses parties rapides que ce soit contre l’IA ou bien contre un autre joueur en ligne. Toutefois les matchmaking restent les mêmes que sur les précédents NBA, ils sont trop aléatoires et hasardeux, amenant souvent à des parties déséquilibrées.

Pay to Win

Les microtransactions ont toujours été présentes dans les jeux NBA, tout comme les différentes monnaies du jeu que vous pourrez soigneusement gagner par la sueur de vos mimines lors des matchs. Néanmoins dans 2K21, le système monétaire a un goût amer… Les gains sont réduits à l’issue des matchs et les achats intégrés sont trop mis en avant. Gagner de la monnaie par votre temps de jeu, lors des matchs et défis vous semblera quasi impossible tant la récompense est minime. Vous allez vite vous sentir limité et les microtransactions quant à elles, apparaîtront partout, vous donnant un tremplin pour accéder enfin au réel ‘fun’ du jeu si nous pouvons le qualifier ainsi.

Un autre choix désastreux de la part de 2K : il vous faudra impérativement opter pour la version la plus chère du jeu pour avoir droit à un upgrade sur next-gen. Ça n’est peut-être qu’un détail, mais c’est important de le préciser pour ceux qui souhaiteraient y jouer aussi sur Playstation et Xbox… Alors la question que nous nous posons tous est : le jeu en vaut-il le coup ? Difficile à dire pour le moment, d’autant plus que le moteur graphique restera le même.

Et le gameplay dans tout ça ?

Concernant le gameplay, rien n’a changé non plus à une exception près : la jauge de tir, revue par Visual Concepts. Alors que l’ancienne jauge de tir fonctionnait bien, nous nous interrogeons alors sur le pourquoi du comment. Son emplacement sur l’écran a changé, se trouvant désormais au-dessus du joueur, créant ainsi une perte de lisibilité… Le timing quant à lui demande plus de précision, ajoutant forcément plus de réalisme mais aussi beaucoup plus de difficulté puisque l’on se verra rater plus souvent nos tirs, pas sûr que cela enchantera les fans… Les animations IA ont légèrement été modifiées également, toujours dans le but d’ajouter plus de réalisme.