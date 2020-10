Rumeur: Sonic Adventure 3 en approche ?

Bien loin des rumeurs d’un rachat de SEGA par Microsoft, on parle d’un Sonic the Hedgehog 4: Épisode 3 en approche ? C’est en tout cas ce que semble indiquer un Tweet de la firme au hérisson bleu. S’il est bien une marque dans le jeu vidéo qui aime teaser et prendre soin de sa communauté, c’est bien SEGA. Alors, forcément, à chaque tweetos sur leur compte officiel, les fans sont en effervescence, dans l’attente d’un potentiel nouvel opus d’une des nombreuses séries autour de l’ancien rival de Mario. C’est donc sans grande surprise que, lorsque sur le compte de Sonic the Hedgehog, un compte officiel, sort une image accompagnée d’une petite phrase :

« Mathématiquement parlant, Sonic est esthétiquement plaisant. »

Un simple zoom (ou de bons paramètres d’images selon votre écran) que l’on a pu voir, sur le Sonic sauce SSJ de la série éponyme : un « 3 ». Quand on sait que la saga s’est arrêtée au second épisode et qu’un jeu est en préparation depuis un moment chez SEGA, le « calcul » (pour en revenir à la phrase accompagnant le tweet) est assez aisé à faire. Bien que certains préfèrent penser à un Sonic Adventure 3. On pourrait ajouter au dossier : la gratuité sur Steam de Sonic The Hedgehog 2 (à condition de le récupérer avant le 19/10/2020).

Pour information, le brush utilisé sur le Sonic vient de Shutterstock dont voici l’image originale ci-après.

Vous remarquerez que tous les chiffres qui auraient dû être présents ont été supprimés par la personne en charge du montage pour le tweet chez SEGA. Fail volontaire ou simple bavure un peu trop logique ? On ne peut rien affirmer et, bien entendu, il ne s’agit que d’éléments dans la droite lignée des pratiques de la firme au S bleu.

Quand à une potentielle sortie sur Nintendo Switch, on est encore loin d’en dire autant, bien que les trois derniers opus de la licence Sonic soient sortis sur la console Nintendo (Sonic Lost World sur 3DS et Wii U, Sonic Mania Plus sur Nintendo Switch et Sonic Forces sur Nintendo Switch).

Mathematically speaking, Sonic is aesthetically pleasing. pic.twitter.com/jFdWn8XOvr — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) October 7, 2020

Source.