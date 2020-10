Mario Kart Live: Home Circuit, la FAQ qui fait le plein d’infos !

Probable futur best-seller des sapins de Noël, Mario Kart Live: Home Circuit approche à grands pas de sa date de sortie. Nintendo of America a, pour l’occasion, publié une FAQ plus ou moins précise sur son prochain titre hybride. Nous vous proposons ici une retranscription en français de celle-ci ou vous trouverez en gras (dans les réponses) les informations qui nous ont semblé être les plus pertinentes.

Si le début de la FAQ commence par une dithyrambique description du titre que nous vous passerons ; on notera tout de même cette petite phrase bien mensongère :

« Mario Kart Live: Home Circuit apporte le plaisir de la série Mario Kart dans le monde réel en utilisant une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite pour affronter des adversaires à l’aide d’un kart physique. »

Comme vous le verrez dans la-dite FAQ, le plaisir de Mario Kart semble bien loin avec l’absence de multi local, l’obligation de deux sets de karts + deux consoles simplement pour jouer à deux… Coopération pourtant ADN de la licence depuis ses débuts.

Mais, passons cette montagne de sel pour entrer dans le vif (retrouvez un peu plus d’infos sur le jeu après la FAQ) :

Informations Générales

Quand Mario Kart Live: Home Circuit sort-il?

Mario Kart Live: Home Circuit sort le 16 octobre 2020.

(Ps : les quatre questions qui suivent sont clairement reformulées pour rendre la VF plus compréhensible. La quatrième question est écrite de toute pièce mais pas la réponse qui est stricto sensu retranscrite.)

L’ensemble comprend-il un seul kart?

Chaque ensemble comprend le kart et les portes nécessaires à la création du parcours, ainsi que des flèches en option.

Puis-je jouer avec un seul ensemble?

Si vous achetez un ensemble, un seul joueur peut jouer.

Puis-je jouer avec plusieurs sets?

Si vous possédez quatre systèmes Nintendo Switch et quatre karts, jusqu’à quatre joueurs peuvent courir ensemble.

Le pack Mario Kart Live: Home Circuit contient-il une Cartouche ?

Le logiciel Mario Kart Live: Home Circuit est téléchargeable uniquement, il vous suffit donc de suivre les instructions fournies pour le télécharger depuis le Nintendo eShop. (Le logiciel est gratuit.)

Combien de joueurs / karts le jeu prend-il en charge?

Jusqu’à quatre personnes peuvent jouer ensemble localement. Chaque personne doit avoir sa propre console Nintendo Switch, son kart physique et son jeu téléchargé.

À propos des karts

Combien de temps tient la batterie du kart?

C’est en fonction de la façon dont vous jouez. Elle peut durer environ 90 minutes de jeu continu en course à 150 cc.

Comment charger les karts?

Vous pouvez charger les karts à l’aide du câble de chargement USB inclus et de la station d’accueil Nintendo Switch ou à l’aide de l’adaptateur secteur Nintendo Switch. /!\ Lorsque vous utilisez le câble de chargement USB avec une prise électrique domestique, veuillez utiliser un adaptateur secteur USB Nintendo (vendu séparément).

Note de la rédaction : Le câble fourni est donc une USB-C vers USB standard

Sur quels types de sol / surface les karts peuvent-ils rouler?

Une surface dure et plate est recommandée pour la meilleure expérience de jeu. Cependant, le kart physique fonctionnera sur d’autres types de revêtements de sol tels que les tapis et les moquettes, à condition qu’ils n’aient pas de fibres longues ou de motifs fortement texturés.

Quelle est la portée du kart?

Jusqu’à quatre personnes peuvent jouer ensemble localement. Chaque personne doit avoir sa propre console Nintendo Switch, son kart physique et son jeu téléchargé.

Note de la rédaction : Ce qui ne répond absolument pas à la question 🙂

Configurer et jouer

Combien d’espace est nécessaire pour jouer?

Pour la meilleure expérience de jeu, un espace d’au moins 12 ‘x 10’ est recommandé, de sorte que les cours puissent être facilement personnalisées pour s’adapter à différents environnements domestiques. Il est recommandé de garder le kart à 15 pieds ou moins de la console Nintendo Switch pendant la course.

Nous vous recommandons de piloter le kart sur une surface plane. Jouer sur des surfaces élevées peut avoir un impact sur le gameplay et les performances du kart physique.

Note de la rédaction : 12 pieds x 10 pieds en mètres : 3,6576 m x 3,048 m

Puis-je jouer sur l’écran du téléviseur?

Oui, vous pouvez jouer sur l’écran du téléviseur à l’aide d’une Nintendo Switch et d’une station d’accueil.

Nous recommandons le mode TV aux joueurs qui souhaitent regarder avec leur famille sur l’écran du téléviseur.

Remarque : le mode TV ne peut pas être utilisé avec la Nintendo Switch Lite.

Puis-je également jouer avec la Nintendo Switch Lite?

Vous pouvez charger les karts à l’aide du câble de chargement USB inclus et de la station d’accueil Nintendo Switch ou à l’aide de l’adaptateur secteur Nintendo Switch.

Lorsque vous utilisez le câble de chargement USB avec une prise électrique domestique, veuillez utiliser un adaptateur secteur USB Nintendo (vendu séparément).

Note de la rédaction : Une fois n’est pas coutume, cela ne répond absolument pas à leur propre question… Fort heureusement la réponse est donnée en début de FAQ et c’est un Oui. Mais, forcément, pas sur la TV.

Comment connecter la Nintendo Switch au kart?

Le logiciel Mario Kart Live: Home Circuit affichera un QR code à l’écran. Lorsque vous lisez le QR code à l’aide de la caméra sur le kart, la Nintendo Switch et le kart deviennent connectés (appairés).

Si vous possédez plusieurs systèmes, le kart peut être connecté à une autre Nintendo Switch.

Remarque : chaque Nintendo Switch ne peut contrôler qu’un seul kart à la fois. Les joueurs contrôlent le kart sur la console Nintendo Switch tout en regardant la vidéo en direct de la caméra du kart sur l’écran de jeu ou sur le téléviseur de la Nintendo Switch (s’ils jouent en mode TV lorsqu’ils sont connectés).

Combien de portes peuvent être utilisées dans une course?

Le jeu ne prend en charge que quatre portes à la fois. Les quatre portes sont nécessaires pour créer un circuit. Seules les quatre portes fournies avec le kart peuvent être utilisées pour jouer au jeu. Chaque porte a un marqueur spécial qui indique à la caméra où se trouve le kart sur le parcours, déclenchant certaines actions dans le jeu.

Puis-je décorer / personnaliser les portes?

La décoration ou la personnalisation des portails peut avoir un impact sur leur fonctionnalité et empêcher la caméra sur le kart de les lire correctement, c’est donc déconseillé. Cependant, nous encourageons les gens à faire preuve de créativité dans la conception de leurs circuits en ajoutant des obstacles amusants et des articles ménagers.

Puis-je jouer au jeu à l’extérieur?

Mario Kart Live: Home Circuit et les karts sont conçus pour une utilisation en intérieur uniquement, et l’exposition aux éléments extérieurs tels que les intempéries et la saleté pourrait avoir un impact sur les performances et la longévité du produit.

Pour la meilleure expérience de jeu, nous vous recommandons de piloter le kart sur une surface plane. Jouer sur des surfaces élevées peut avoir un impact sur le gameplay et les performances du kart physique.

Les obstacles physiques que je place dans le parcours affectent-ils les coureurs IA / Koopalings dans le jeu?

Seuls la conception du parcours et les paramètres du jeu tels que les environnements affectent les joueurs CPU. Les obstacles physiques créent des distractions et changent la façon dont les joueurs humains naviguent sur un parcours, ajoutant de nouvelles couches de plaisir et de personnalisation à chaque course. De plus, si le kart physique touche un objet stationnaire, le joueur perdra des pièces en jeu.

Note de la rédaction : Ce qu’il faut comprendre c’est que les obstacles physiques n’impacteront pas les adversaires IA

Dépannage

Que se passe-t-il si l’une des portes est endommagée?

Si une porte est endommagée ou devient illisible par la caméra sur le kart, veuillez nous contacter pour obtenir de l’aide .

Pourquoi ne puis-je pas faire de captures d’écran ou de clips vidéo à l’aide du bouton «Partager» intégré sur la console Nintendo Switch?

Les capacités de capture et de partage ne sont pas disponibles pour Mario Kart Live: Home Circuit .

Note de la rédaction : Mais pourquoi ? Lol.

Quelques Infos en plus de la FAQ

8 Grands prix présents dans le jeu avec plusieurs environnements.

50cc, 100cc, 150cc, 200cc ainsi que mode miroir seront présents, inversant de facto le visuel de votre intérieur.

Collectez des pièces pendant la course pour personnaliser votre tenue ainsi que votre Kart.

Vous perdez des pièces si vous heurtez des obstacles.

Vous pouvez créer un parcours original où vous pouvez choisir des classes, des chansons, des obstacles, etc.

Le retour du Timer pour voir qui est le plus rapide sur un même circuit.

L’assistance de pilotage est bien présente -si vous l’activez- comme sur Mario kart 8 DX.