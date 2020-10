Des nouveaux jeux passionnants arrivent sur Nintendo Switch en octobre

Que vous soyez prêt ou non, les vacances approchent à grands pas et comme d’habitude, elles annoncent une série de nouveaux jeux sur Switch. La bataille royale avec le plombier de plate-forme préféré du monde entier, Super Mario Bros. 35, démarre en fanfare, Nickelodeon fait un nouveau tour dans le genre des courses de kart avec Nickelodeon Kart Racers 2 : Grand Prix, et les amis des plantes préférés de Shigeru Miyamoto font leur retour tant attendu dans Pikmin 3 Deluxe.

Cependant, nous sommes surpris de constater un certain manque de titres d’horreur lancés ce mois-ci. Remothered: Broken Porcelain pourrait faire l’affaire pour certains avec ses thèmes Clock Tower et Silent Hill. Nous supposons que le fait d’être le témoin direct de la chaîne alimentaire à Pikmin pourrait suffire pour que n’importe qui lance une couverture sur sa tête et s’arrête là aussi. Quoi qu’il en soit, de nombreux titres vous sont proposés ce mois-ci pour vous faire rattraper votre retard et vous réjouir.

Super Mario Bros. 35 – 1er octobre

– 1er octobre Orangeblood – 1er octobre

– 1er octobre WARSAW – 1er octobre

– 1er octobre Ys Origin – 1er octobre

– 1er octobre Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix – 6 octobre

– 6 octobre Falcon Age – 8 octobre

– 8 octobre I Am Dead – 8 octobre

– 8 octobre FIFA 21 Legacy Edition – 9 octobre

– 9 octobre The Survivalists – 9 octobre

– 9 octobre Prinny 1•2: Exploded and Reloaded – 13 octobre

– 13 octobre Remothered: Broken Porcelain – 13 octobre

– 13 octobre The Jackbox Party Pack 7 – 15 octobre

– 15 octobre Mario Kart Live: Home Circuit – 16 octobre

– 16 octobre Zoids Wild Blast Unleashed – 16 octobre

– 16 octobre Pokémon Sword and Pokémon Shield – The Crown Tundra DLC – 22 octobre

– 22 octobre Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda – 23 octobre

– 23 octobre Pikmin 3 Deluxe – 23 octobre

Si vous ne pouviez jouer qu’à trois de ces nouvelles sorties de ce mois, laquelle choisiriez-vous ?

La relation Nintendo-Esport n’est pas toute rose

Alors que Nintendo n’accordait pas d’importance à cette nouvelle discipline, le succès de sa console Switch a contraint la firme de revoir ses positions à ce sujet. En effet, de nombreux tournois ont été organisés autour des jeux Smash Bros et Splatoon notamment, aux quatre coins du monde, avant que Nintendo accorde enfin la légitimité aux joueurs qui permettent à ses licences de vivre. Depuis, l’entreprise mondiale s’est largement positionnée sur ce marché concurrentiel. L’entreprise a donc déployé toute une stratégie visant à promouvoir cette discipline et à prêter du matériel aux joueurs les plus réputés dans le milieu.

Bien sûr, l’essor de ce nouveau sport a poussé de nombreuses autres industries à se développer autour de celui-ci, c’est notamment le cas de l’industrie des sites de paris sportifs. Certains opérateurs proposaient déjà plusieurs types de jeux, allant des paris sportifs aux jeux en ligne (casinos, machines à sous, jeux de grattage, jeux en live, etc.). C’est, entre autres, le cas de Betiton qui proposent ce genre d’offres à l’international (https://www.betiton.com/fr-ca/casino/). Cet opérateur propose également des paris sportifs sur l’esport, pour répondre à la demande de ces joueurs passionnés de jeux vidéos en solo ou en équipe. Il est également possible de retrouver tous les jeux de casino incontournables comme le poker, le blackjack ou encore la roulette, entre autres. Des bonus sont offerts pour les joueurs et il est possible de jouer où que vous soyez dans le monde. Envie de vous divertir et de changer un peu des jeux proposés par Nintendo ? Betiton est sans conteste un moyen idéal de diversifier les jeux que vous aimez le plus !

Les communautés de esport cherchent avant tout de la reconnaissance, et en les légitimant, c’est ce que les entreprises comme Nintendo et les bookmakers font. D’abord lors de l’EVO en 2013 (où Nintendo a tenté d’annuler le tournoi, sans succès), puis à l’E3, les joueurs ont réellement pu être valorisés. Lors de ces tournois, les amateurs de jeux vidéos et les supporters des équipes peuvent également se divertir, non seulement en regardant les parties, mais aussi en plaçant des paris sur les vainqueurs des manches et de la compétition.

Depuis, Nintendo ne cesse de valoriser les joueurs et cette discipline en général. Le nouveau métier de “esport manager” a fait son apparition dans le monde du travail et veille à la cohésion de l’équipe, cherche des partenaires, gère l’administratif, etc.