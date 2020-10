Sayonara Wild Hearts roule en version physique : le jeu est disponible !

Los Angeles, États-Unis, Saint-Ouen, France, – 13 octobre 2020 : Just For Games, Skybound Games et AnnaPurna Interactive sont heureux d’annoncer la disponibilité de la version physique de Sayonara : Wild Hearts sur Nintendo Switch dès aujourd’hui, et d’ici quelques jours sur PlayStation 4 !

La version physique de Sayonara Wild Hearts contient un sticker aléatoire parmi 6 et le jeu sur disque/cartouche !

Retrouvez le dernier trailer de Sayonara : Wild Hearts:

A propos de Sayonara : Wild Hearts

Développé par le studio suédois Simogo, Sayonara Wild Hearts est le premier jeu d’arcade qui se présente comme un album pop. Sayonara Wild Hearts est un jeu d’arcade où se mêlent motos, skates, battles de danse, lasers, épées et cœurs brisés à 300 km/h.

Le jeu est sorti en version digitale en Septembre 2019 sur l’Apple Arcade, Nintendo Switch et PlayStation 4, puis sur Steam en décembre 2019 et enfin sur Xbox One en février 2020. Depuis sa première sortie, le jeu a reçu de nombreuses récompenses, incluant le BAFTA Games Awards pour la meilleure direction artistique et l’Apple Design Award.

Précédemment sorti en version physique limitée aux Etats-Unis, iam8bit et AnnaPurna Interactive ont fait équipe avec Skybound Games pour une distribution internationale, afin de permettre à tous les fans du monde entier d’obtenir leur version physique du titre. En France, Just For Games se chargera de la distribution physique du jeu.

A propos d’AnnaPurna Interactive :

AnnaPurna Interactive, fondé en 2016, travaille avec des créateurs de jeux indépendants à travers le monde, et les aide à créer des expériences uniques et personnelles. Leur portfolio inclut notamment les succès tels que Outer Wilds, Sayonara : Wild Hearts, If Found, Kentucky Route Zero, Donut County, Ashen, Florence, Telling Lies, Gorogoa et What Remains Of Edith Finch, ainsi que de futurs titres en développement comme The Pathless, Last Stop, Maquette et The Artful Escape.

A propos de Skybound Entertainment :

Fondé en 2010, Skybound Entertainment est une compagnie en charge de projets télévisés, films, comics, évènements et désormais jeux vidéo. En 2016, la compagnie s’étend à Vancouver en ouvrant Skybound North, qui travaillera sur l’animation et les produits pour enfants.

Skybound Entertainment est le créateur de hits télévisés tels que The Walking Dead, Fear The Walking Dead, Outcast et l’Histoire Secrète des Comics par Robert Kirkman. Skybound produit la première série narrative en VR : Gone, pour la plateforme Samsung Milk et produira en 2018 la série d’horreur en VR : Delusion : Lies Within. Les projets en cours sont notamment l’adaptation cinématographique d’Invincible, un autre comics à succès de Robert Kirkman (fondateur de Skybound Entertainment et créateur de The Walking Dead), ainsi que sur la série animée My Singing Monsters et bien d’autres.

A propos de Skybound Games :

Skybound Games est la récente filiale de l’entreprise américaine Skybound, fondé par Robert Kirkman, auteur de The Walking Dead, et David Alpert, producteur exécutif de la série The Walking Dead. Skybound Games est actuellement dirigé par Ian Howe (co-fondateur de 505 Games), et va proposer des jeux vidéo indépendants de qualité à son public. Leurs premiers efforts seront les jeux indépendants déjà reconnus pour leurs nombreuses qualités : The Long Dark et Slime Rancher.

A propos de Just For Games :

Fondée en 2011 par Philippe Cohen, JUST FOR GAMES est l’un des acteurs majeurs de l’ÉDITION & et de la DISTRIBUTION DE JEUX PREMIUM en France. En répresentant des studios et éditeurs français et internationaux parmi lesquels THQ Nordic, Sold Out, Maximum Games, Microïds, SCS software, PQUBE, Skybound Games, Merge Games et bien d’autres… JUST FOR GAMES offre aux joueurs français des jeux créés par des studios réputés comme Rebellion (Sniper Elite), Team 17 (Worms), Frontier (Planet Coaster), D-Pad (Owlboy), Avalanche (The Hunter : Call Of The Wild), Nicalis (The Binding Of Isaac), Pyranha Bytes (ELEX), Marvelous (FATE/Extella), Arc System Works (Blazblue : Central Fiction)…

JUST FOR GAMES est aussi précurseur dans le RETROGAMING en distribuant notamment les rétro-consoles Sega Mega Drive HD et Atari Flash Back 8 HD, ainsi qu’un portefeuille rétro-gaming complet incluant la gamme d’accessoires 8bitdo.

JUST FOR GAMES est aussi N°1 de la REEDITION de jeux en France avec un catalogue de plus de 200 hits d’Ubisoft, Take2, Bethesda, Activision Blizzard, Rockstar, Capcom, Namco, Microids, SEGA…