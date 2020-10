Les Tortues Ninja s’invitent dans le jeu vidéo SMITE

Les stars de la série animée culte de Nickelodeon débarquent sur le champ de bataille des dieux.

Dans de ce crossover exceptionnel tout juste dévoilé dans une bande-annonce cinématique, Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello affrontent des ennemis bien plus puissants que l’habituel clan des Foot : ce sont les dieux des anciennes mythologies qui les attendent, tels que Thor, Poséidon ou encore Hercule. Les quatre tortues d’enfer seront-elles à la hauteur ? “Les Tortues Ninja de Nickelodeon transcendent les générations et sont célèbres dans le monde entier. On est plus que ravis de leur donner vie dans SMITE, a déclaré Alex Cantatore, Brand Director chez Hi-Rez Studios. SMITE, c’est la rencontre des mythologies et de différents univers de fiction. On peut déjà incarner Zeus, Bob Ross ou Cthulhu, et affronter le Roi Arthur ou bien Aang l’Avatar… et bientôt les Tortues Ninja seront elles aussi de la partie.” Les plus célèbres des tortues intègrent SMITE en tant que skins de dieux disponibles dans le Battle Pass Tortues Ninja. Le meneur du quatuor, Leonardo, muni de ses deux épées caractéristiques, sera un skin pour Osiris débloqué dès l’achat du Battle Pass. Ensuite, au fil des parties de SMITE, les détenteurs du Pass obtiendront Loki Raphael, Mercure Michelangelo et Sun Wukong Donatello. Tous les gadgets des Tortues seront bien sûr présents. “En interne, plusieurs fans des Tortues Ninja se sont donnés à fond pour créer bien plus que des skins, explique Travis Brown, le producteur exécutif de SMITE. Modèles, rigging, animations, effets spéciaux… tout a été recréé de toutes pièces. Leurs compétences appartiennent bien aux dieux de SMITE, mais pour le reste, on a affaire à de tout nouveaux personnages.” Le Battle Pass Tortues Ninja est aussi rempli de contenu thématique, avec notamment le skin de sentinelles Mouser ou bien l’émote globale “Cowabunga”. Destiné aux joueurs les plus assidus, le Battle Pass “Prestige” propose une version alternative pour les quatre skins, façon cartoon des années 80. Le maître ninja Splinter et l’ennemi juré des Tortues, Shredder, ne manquent pas à l’appel : ils rejoignent le jeu en tant que skin pour Hachiman et Ravana, respectivement. Tous deux seront disponibles indépendamment du Battle Pass. Avec ses arènes de combat multijoueur et sa vue à la troisième personne, SMITE se destine aux joueurs de tous niveaux et propose d’incarner une centaine de divinités issues des mythologies du monde entier. Plus de 30 millions de joueurs ont déjà découvert SMITE gratuitement sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Ce deuxième partenariat entre Hi-Rez Studios et Nickelodeon fait suite au succès retentissant du Battle Pass Avatar, le dernier maître de l’air, sorti sur SMITE cet été. Le Battle Pass Tortues Ninja sera disponible à l’achat courant novembre.