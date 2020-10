Cook, Serve, Delicious! 3?! (Nintendo Switch) – Le test

La cuisine fait partie des loisirs préférés des français, le florilège d’émissions relatives à ce sujet se montre à ce titre de plus en plus vaste (de là à parler de qualité… ne nous éparpillons guère !). L’univers des jeux vidéo surfe lui aussi sur ce succès et c’est donc sans surprise que nous voyons fleurir sur de multiples machines l’univers de la cuisine, parfois avec élégance, parfois dans un véritable capharnaüm nous laissant imaginer l’arrivée des services vétérinaires sur place pour remettre un peu d’ordre là-dedans. Qu’en sera-t-il de notre test du jour ? Allons de ce pas enfiler notre plus beau tablier, lavons nous les mains consciencieusement, aiguisons nous couteaux… et aux fourneaux !

La série de Cook, Serve, Delicious nous a déjà fait nous arracher les cheveux à maintes reprises… Présente sur MAC et PC depuis 2012, certains joueurs devraient donc rapidement reprendre leurs marques sur ce nouvel opus. Si l’essence même du jeu reste sensiblement le même (il va falloir être un as de la cuisine pour servir un maximum de clients), l’épisode se tient désormais dans un food truck : ces camions fumants que l’on peut retrouver un peu partout aux abords des lieux plus ou moins fréquentés, comme les grandes places commerçantes ou à proximité des cinémas. Mobiles, ces derniers se déplacent au grès de leurs envies afin de servir de nombreux clients dans des espaces distincts. C’est donc à bord d’un drôle de véhicule que nous allons être amenés à cuisiner pour des centaines de ventres affamés. Mais comment en sommes-nous arrivés là…?

Badaboum !

Tout allait pourtant si bien dans notre petit monde… notre restaurant connaissait un succès mérité, et les clients se succédaient pour venir goûter à nos plats du jour sans pareil. Pourtant, un jour bien sinistre arriva… et notre lieu de travail se retrouva violemment ravagé par une mystérieuse explosion détruisant tout notre établissement.

Par chance, deux robots étaient de passage dans le coin et sont rapidement venus à notre secours. Ne manquant assurément pas de malice, ces derniers nous ont alors proposés de travailler avec eux : nous serions aux fourneaux pendant que l’un des robots serait aux commandes du camion. Le second viendrait légèrement nous épauler dans votre travail. L’équipe désormais constituée, il ne nous restait plus qu’à nous retrousser les manches…

On the road agaaaaaain !

Les choses sérieuses peuvent maintenant commencer… préparez-vous à avoir de sacrées montées de sueurs les amis, ce food truck va vite devenir le siège d’une cuisine intempestive ! Pour commencer, la mise en bouche est plutôt facile : le tutoriel nous invite à concocter quelques menus bretzels sans grande difficulté. Il permet néanmoins de faire ses premières mains dans le jeu et de comprendre peu à peu les mécanismes qu’il convient de (très) rapidement assimiler.

Chaque journée débute par le choix du menu du jour. Ce dernier doit comporter un certain nombre de recettes, elles même classées selon leur difficulté. Chacune dispose d’un petit descriptif, ainsi que la possibilité de s’exercer à la confectionner. Une pratique qui peut sembler fastidieuse de prime abord, mais qui s’avère nécessaire afin de ne pas perdre un temps précieux une fois à bord du food truck. En effet, bien qu’une certaine redondance dans les tâches vienne à s’installer, chaque seconde est précieuse… et nous vous conseillons vivement d’essayer au moins une fois chacune des recettes avant de les intégrer dans votre menu. Plus vos recettes seront difficiles à réaliser, plus elles nous rapporteront d’argent et d’expérience. En revanche, il faudra tout de même acheter chacune d’entre elle afin de compléter notre menu. Nous n’avons rien sans rien…!

La journée peut ensuite commencer. Respirons un grand coup !

Dans un premier temps, notre camion doit rejoindre son emplacement. La distance à parcourir (affichée à l’écran) nous laisse le temps de confectionner nos premières recettes. Deux types de réalisations sont alors possibles : soit la confection à la demande (visible sur le côté gauche de l’écran et accessible via le bouton Y), ou bien là préparation à l’avance avec une quantité plus importante (le menu est cette fois ci sur le haut de l’écran, accessible via le bouton X).

Afin de réaliser nos plats, il nous faudra appuyer sur les bonnes touches correspondantes (une touche par ingrédient, tout en maintenant ZL ou ZR, mais aussi pour lancer les cuissons ainsi que toutes les manipulations). Le jeu se résume ainsi à une succession rapide de pressions de touches. Très rapide. Très TRÈS rapide.

L’écran principal du jeu est ainsi construit en différentes zones distinctes : le côté gauche est destiné à nos commandes, la zone supérieure à nos préparations en cours, la partie à droite de l’écran se concentre sur nos ingrédients. Le centre, quant à lui, laisse la part belle à nos réalisations culinaires (nous pourrons y voir l’avancée de votre recette) mais aussi à nos clients qui s’impatientent devant le camion lorsque nous sommes à l’arrêt.

Arrivés à destinations, nos premiers plats peuvent directement être servis (s’ils sont totalement terminés et suffisamment cuits… gare aux clients mécontents sinon !). La véritable course contre la montre peut commencer : les commandes vont très vite arriver, ne laissant que très peu de place à la moindre improvisation ! Minutie, dextérité et persévérance sont de rigueur… fort heureusement, cet opus dispose de l’envoi simultané des commandes. En effet, il est possible et rapide d’envoyer toutes les commandes prêtes en même temps (plutôt que de les sélectionner une à une pour les envoyer), un atout indéniable quand vous êtes en plus rush (donc très souvent).

Une fois la première vague de clients affamés terminée, nous pouvons reprendre la route. Notre assistant robot (nous l’aurions presque oublié celui-là) viendra nous donner son avis sur votre talent (ou pas) et bientôt d’autres commandes vont affluer. Le rythme s’enchaîne donc avec vivacité et le deuxième arrêt arrive rapidement…

Chacun des niveaux comporte un certain nombre d’arrêts, nos nerfs sont assurément mis à rude épreuve…

Dis camions…

L’originalité du soft réside principalement dans le concept même du food truck. Original, ce dernier pourra aussi être personnalisé selon nos goûts personnels. À partir du niveau 3 (souvenez-vous : nous obtenons de l’expérience en fin de journée, une expérience d’autant plus importante que nos recettes sont jugées difficiles), le menu de la personnalisation s’ouvre à nous. Nous pouvons alors sélectionner la décoration de notre choix et la disposer là où bon nous semble. Un petit bonus plutôt sympa de la part des développeurs permettant à chacun de donner le cachet de son choix à son food truck devenu véritablement sien. Rien n’est gratuit pour autant… nous n’avons toujours rien sans rien !

Le niveau 5, quant à lui, ouvre la porte à l’amélioration du camion, et là les amis, ça ne rigole plus du tout ! Grâce à un véritable arbre de compétences, de nombreuses améliorations sont disponibles et seront d’un réconfort certain dans les prochaines épreuves… euh… les prochains niveaux. Bien entendu, il vous faudra récupérer des points de compétences pour débloquer tout cela, mais grâce à eux, les aliments pourront rester frais plus longtemps, les clients gagneront en patience, notre camion sera protégé des attaques…

Jamais tranquille, même dans son food truck !

Avec des centaines de commandes qui arrivent avec violence, nous avons déjà bien assez à faire… mais les développeurs (qui semblent un peu vicieux sur les bords… si si !) ont fait le choix de corser davantage notre quotidien en incluant des attaques sur notre food truck. Rien que cela. À nouveau, il faudra faire face et garder la tête froide… néanmoins, sachez que les développeurs (pas si vicieux finalement) ont laissé le choix aux joueurs de subir ou non ces attaques. En effet, deux modes de jeux sont disponibles avant de débuter un niveau : le traditionnel, ou bien le « Chill ». Ce dernier écarte les attaques contre le camion et accentue la patience des clients. Un mode idéal donc pour ceux qui ont les nerfs fragiles… cependant, il n’est guère possible d’obtenir une médaille d’or à la fin d’un niveau en mode « Chill ». Or certaines routes ne se débloquent qu’avec des médailles d’or… oooh les (finalement) vicieux de développeurs !

Oups ça tache !

Assurément, Cook, Serve, Delicious ! 3 ne se destine pas à tout le monde. Son style de jeu complètement speed à de quoi déclencher des montées cardiaques indéniables ! Mais n’est-ce pas aussi cette forte pression que le joueur recherche dans ce type de jeu ? Ainsi, le soft réussi sans mal son pari, vous allez en baver sévère ! Néanmoins, quelques défauts notables viennent tout de même noircir un peu le tableau… notamment des ralentissements, parfois assez conséquents, tandis que la pression monte devant les portes de notre camion. Un « freezee » récurrent survient aussi lors d’un retour sur le menu Switch en cours de partie, puisqu’une fois de nouveau sur le jeu, ce dernier est totalement gelé et la seule solution réside dans l’arrêt complet du logiciel. Par ailleurs, nous avons constaté quelques bugs dans la gestion de nos plats, notamment dans les muffins qui disparaissaient mystérieusement de nos préparations en attente… enfin, les erreurs de manipulations peuvent être fréquentes au fil des parties, pouvant faire monter d’un cran supplémentaire la pression du joueur.

Soulignons une petite note des développeurs qui nous ont prévenus de mises à jour à venir peu de temps après la sortie du soft. Ces quelques bugs seront donc probablement corrigés rapidement.

Par ailleurs, nous avons eu la bonne surprise de constater la prise en charge du mode tactile. Les joueurs habitués à enchaîner ce type de jeu sur tablette devraient ainsi se trouver dans une meilleure posture et appréhender l’aventure du food truck plus sereinement. Un bon point qui permet à chacun de trouver son style de jeu de prédilection.

La version Switch dispose en outre d’un mode multijoueur en local. Et là les amis… il va vous falloir une organisation franchement militaire pour parvenir à jouer sereinement avec votre meilleur ami. Le jeu solo s’avère déjà délicat… mais alors à deux, cela devient vraiment un bazar sans nom sans un minimum de préparation. La seule solution est de rester calme et de bien s’organiser en amont : restez à l’écoute l’un de l’autre et enfin vous devriez parvenir à trouver un terrain d’entente selon vos styles de jeu. Faute de réussite la première fois, si vous le prenez avec légèreté, cela aura le mérite de vous faire sourire… la victoire est au bout du chemin, persévérez et ensemble, gardez la tête froide… seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin !

Mignon ce camion !

L’univers de Cook, Serve, Delicious ! 3 est graphiquement cohérent avec un style propre, sans pour autant être exceptionnel. Les recettes sont globalement bien représentées et il peut être sympa de travailler son met favori. Aussi, comme énoncé précédemment, la personnalisation du camion (de plus en plus riche au fil des niveaux) est particulièrement agréable et permet de faire une pause dans la frénésie des commandes.

La musique nous a agréablement surpris, même si le style n’est pas forcément celui que nous aurions imaginé pour de la cuisine. Néanmoins, l’arrivée sur le soft reste agréable et nous avons vraiment l’impression d’être dans un food truck. Dans NOTRE food truck ! Petit fait marquant : le départ du camion rappelle sensiblement le départ dans Mario kart !

/!\ attention le jeu est totalement en anglais /!\

Cook, Serve, Delicious ! 3 est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 16,79 euros.

Le saviez vous ?

Sans surprise, le concept même du food truck n’est guère né en France mais aux États Unis. Mettant en scène le fait maison à emporter partout (ou simplement pour se régaler face au camion qui fume…), le succès de ces restaurants ambulants n’est aujourd’hui plus à prouver et rare sont ceux qui ne s’y sont jamais laissés tenter…