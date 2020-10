Le jeu My Universe – Maîtresse d’école est disponible sur Nintendo Switch !

Paris, 15 octobre 2020 – C’est la rentrée ! Il est grand temps d’ouvrir les portes de votre école et d’accueillir vos nouveaux élèves. Enfilez votre cartable et ouvrez vos cahiers : le jeu My Universe – Maîtresse d’école est dès aujourd’hui disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, et en version numérique sur Xbox One et prochainement sur PC/Mac.

Jeune professeur fraîchement transféré dans une nouvelle école, vous voilà prêt à relever le défi et à devenir le meilleur d’entre tous ! Pour cela, de nombreuses missions vous attendent : il vous faudra notamment partager vos connaissances avec vos élèves, vous investir dans la vie de votre établissement, participer à des concours et même améliorer la réputation de votre école afin qu’elle devienne la meilleure de la ville.

Faites preuve de pédagogie et vos efforts paieront !

Dans votre classe, il vous faudra gérer vos élèves avec attention. Chacun d’eux possède ses forces et ses faiblesses : à vous d’apporter l’enseignement approprié pour leur permettre de progresser. Pour cela, des mini-jeux spécialisés dans chaque matière seront proposés : au fil de vos succès, de plus en plus d’élèves prendront part à vos cours et de nouveaux mini-jeux seront débloquées.

Mais cela ne s’arrête pas là ! En plus de pouvoir personnaliser votre personnage (homme/femme, tenues, accessoires…), vous pouvez apporter votre touche personnelle à l’ensemble de l’école. Donnez du style à l’établissement en décorant les différentes parties de ce dernier selon vos envies. Couleurs, formes, objets… Tout est possible pour imaginer et créer l’école de vos rêves !

Caractéristiques du jeu :

Un style de jeu différent pour chaque matière – Histoire naturelle, dessin, géométrie, musique, informatique… et bien d’autres à découvrir !

Des élèves uniques – Chacun d’eux possède ses forces et ses faiblesses.

Différentes possibilités – Suivez le programme de la semaine ou explorez librement l’école pour en découvrir tous ses secrets.

Personnalisation complète – Choisissez le nom et le logo de votre école, l’apparence de votre personnage et même la décoration de votre salle de classe et des différents lieux de votre établissement.

***

Maîtresse d’école est le second titre de la gamme My Universe, après le jeu My Baby. Les titres My Universe permettent aux enfants du monde entier de se projeter dans leur vie rêvée d’adulte. Ils font également partie du catalogue du label Microids Life, consacré aux expériences de jeu pour toute la famille et tous les profils de joueurs.