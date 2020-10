Foregone (Nintendo Switch) – Le test

Comme des airs de Dead Cells

Les développeurs de chez Big Blue Bubble nous présentent Foregone, un rogue-like d’action platformer en 2D, sorti le 13 Octobre 2020.

Foregone assume pleinement sa parenté avec Dead Cells, dont il s’inspire et qu’il prend pour référence. L’action du jeu se passe des années après une guerre dévastatrice, entre la ville-état de Calagan, autrefois à la pointe de la technologie et un état rival qui tenta de lui dérober ses recherches scientifiques. Cette fois encore la ville de Calagan est assiégée par une étrange force appelée la Tourmente, corrompant tout sur son passage. En tant que super-soldat, plus connu sous le nom d’Arbitre, développé et formé par les scientifiques de Calagan lors de la grande guerre, c’est à nous qu’incombe d’enquêter sur les origines de la Tourmente et d’empêcher ses sbires revenus d’entre les morts de détruire la ville de Calagan. Mais si la Tourmente ramène les morts à la vie, elle fait aussi remonter des souvenirs qu’il vaudrait mieux oublier…

A la fois old school par son gameplay et innovant par sa réalisation

Foregone mélange plusieurs styles, entre le Castlevania-like avec une dimension narrative rpg et une difficulté inspirée par la saga des Soul (Demon’s Soul, Dark Soul) ainsi qu’une touche de jeu de plateformes.

Les loots sont forts présents dans le jeu, nous forçant à toujours obtenir les meilleures armes et armures. Le système d’équipement quant à lui est varié : nous pouvons en effet nous équiper d’une armure, d’un anneau, d’un emblème boostant nos attaques ou attributs ; d’une épée, d’un arc ou bien d’une arme à feu dont les munitions seront récupérées sur les ennemis.

Nous disposons également d’un arbre de talent divisé en trois parties qui nous permettra d’acquérir de nouvelles capacités de combat comme regagner des points de vie en tapant sur les ennemis, ou bien une barrière magique absorbant les dégâts physiques. Les capacités de l’arbre de talents se débloquent à l’aide de la monnaie du jeu, sous forme de pièces d’or et de cristaux que nous récolterons au cours du jeu. Cette même monnaie nous permettra également d’optimiser nos sets d’armes et d’armure afin de peaufiner notre stuff.

Les armes et pièces d’équipement possèdent différents niveaux de puissance, liés à un code couleur : les armes communes sont en gris, les spéciales en bleu et les épiques, beaucoup plus rares, sont en violet.

Les ennemis, quant à eux, sont très durs et tapent forts, il nous faudra souvent esquiver et utiliser nos techniques de déplacement tels que le saut ou encore le dash, même si ceux-ci restent assez rigides. Le jeu semble un peu plus dur que Dead Cells. En effet, à la manière d’un Die and Retry, les morts sont extrêmement punitives puisque lorsque votre personnage meurt, nous perdons absolument tous nos points d’expérience et notre butin. Vous l’aurez compris, Foregone n’est pas un jeu où l’on doit foncer dans le tas et jouer de manière bourrine. Il nous faudra au contraire faire preuve de patience, de compétences dans vos mouvements, esquives et techniques de combat et de mémorisation des patterns des ennemis.

Le jeu comprend tout un tas de passages secrets à découvrir dans chacun des niveaux, nous forçant à bien prendre notre temps pour ne rien oublier, explorer comme il se doit la carte du niveau. Les graphismes en pixel art sont vraiment très jolis et bien détaillés, et vont de pair avec le style du jeu. Concernant la bande son, celle-ci est très agréable, collant à merveille avec l’ambiance du jeu.