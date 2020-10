9th Dawn III (Nintendo Switch) – Le test

Le studio anglais Valorware, nous présente 9th Dawn III, suite de leurs précédentes créations, 9th Dawn et 9th Dawn II, disponibles sur Nintendo Switch, mais aussi iOS et sorti le 6 Octobre 2020.

La saga RPG des 9th Dawn a commencé il y a 8 ans, en 2012 après que Valorware ait sorti 9th Dawn sur Android et iOS, un jeu de rôle en pixel art. Par la suite, 4 ans plus tard en 2016 viendra 9th Dawn II, sorti sur PC et mobile, toujours axé jeu de rôle, avec une légère modification des graphismes, plus fins. Malheureusement son manque de profondeur quant aux mécaniques de mouvements n’a pas permis au jeu de se faire une réelle place en dehors des jeux mobiles.

Il faudra alors attendre 2020 pour que 9th Dawn III voie le jour, et l’attente en valait la peine ! Toujours dans le même style que ses prédécesseurs, 9th Dawn III se définit comme un jeu de rôle en 2D pixel, de type dungeon crawler avec un côté butin et collectable très prononcé.

Le jeu se présente comme un monde ouvert, rempli de monstres et créatures diverses avec beaucoup de loot à la clé, comme des objets magiques, épiques et enchantés que vous pourrez ramasser auprès des mini boss.

Mais le jeu ne s’arrête pas là et vous permet également de crafter de nombreux objets et armes, de les enchanter, de recruter des monstres à vos côtés lors des combats mais aussi de pêcher et même de cuisiner ! Un mini jeu de cartes viendra aussi se greffer à toutes les activités que propose 9th Dawn III, appelé Fyued, auquel vous pourrez jouer à travers l’immense carte du jeu.

Et l’histoire dans tout ça ?

9th Dawn III Shadow of Erthil commence lorsqu’on vous demande d’enquêter sur des observations mystérieuses et fantomatiques autour du lac d’Elmson, vous partez donc en exploration sur les terres du royaume de Cadaltia pour y découvrir la vérité. À votre arrivée, vous entendez des rumeurs sur un roi illégitime et indigne de confiance qui viendra éveiller votre curiosité. Vous retrouvant au cœur d’une prophétie inquiétante, vous allez devoir traverser les champs d’Ashwick, les régions enneigées de Halstom, les forêts denses de Vlak et les vastes profondeurs d’immenses donjons afin de découvrir les secrets d’une mystérieuse force maléfique et peut-être devenir le sauveur de Cadaltia …

Mais encore ?

Rassurez-vous, si vous n’avez pas joué aux précédents opus cela ne vous empêchera pas de comprendre l’histoire, chacun des 9th Dawn étant indépendants des autres.

Comme dans tout bon RPG qui se respecte, 9th Dawn III accorde une grande importance à l’évolution de votre personnage, de vos alliés et de votre stuff. Sans grande surprise, il sera alors question de sorts, de capacités, d’attributs, de compétences à débloquer et à faire évoluer pour devenir le guerrier ultime. Vous l’aurez compris, il y a de quoi faire entre l’artisanat, les équipements et toutes les autres activités possibles ! Pour se faire, le jeu offre plus d’une centaine d’heures de divertissements avec une flopée de quêtes secondaires, de crafting, de session de pêche, de cuisine, de Fyued (le jeu de cartes à collectionner) et d’explorations de zones et de donjons et de butins à amasser. Votre personnage aura l’embarras du choix quant à son build, et les capacités et sorts qu’il pourra apprendre qui sont illimités. Les monstres qui combattront à vos côtés ont eu aussi un panel d’équipements et de compétences très varié. Enfin les objets à collectionner sont au nombre de 1400 dont 300 armes et 550 armures et accessoires différents, de quoi pas mal vous occuper pour les prochaines journées d’automne qui s’annoncent frileuses. Et si cela ne vous suffit toujours pas, vous pouvez même aider les villageois à faire prospérer leurs villages !

Outre la prise en main avec la manette qui peut paraître, dans un premier temps, quelque peu saugrenue avec le joystick gauche qui contrôle les mouvements physiques et le joystick droit qui contrôle vos armes et sorts et leur direction, une fois que vous vous êtes habitué aux contrôles, le jeu reste extrêmement fluide et le gameplay est très bon.

À savoir qu’il est possible d’y jouer en coop locale sur écran partagé, malheureusement je n’ai pas eu l’occasion de pouvoir y jouer avec quelqu’un.