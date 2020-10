Good Feel (Yoshi, Kirby, Wario Land) sur un nouveau jeu Nintendo Switch

Selon Nintendo-Life, le dernier numéro physique du magazine Famitsu contenait l’interview du vice-président et responsable du développement chez Good-Feel : Mr Etsunobu Ebisu. Celle-ci avait lieu dans le cadre de la célébration des 15 ans du studio nippon qui a vu au cours de sa courte vie, de nombreuses licences passées entre ses mains : Des Mario & Luigi aux récents Yohi’s Woolly World -ainsi que son itération 3DS- et le mitigeant Yoshi’s Crafted World. En passant par le dernier opus des Wario Land : The Shake Dimension sur Wii et même la coqueluche des personnages de jeux vidéo (pour les Japonais) Kirby ! Via l’opus : au fil de l’aventure.

Un studio très apprécié de Nintendo, voilà qui fait des émules. Surtout quand de nombreuses rumeurs osent imaginer un nouveau Kirby, un prochain Wario Land ou même un prochain English Training (ip éditée par Nintendo et développée par Good Feel). Tout comme pour leur dernier jeu, il ne s’agira pas d’une commande de Big-N. Il se pourrait cependant qu’il soit lui aussi -comme Monkey Barrels- exclusif à la Nintendo Switch. Bien que ce ne soit clairement dit à aucun moment.

Le tout s’accompagne d’une photo contenant trois visuels de story boarding (en fin d’article) du jeu en question, qui ne sont pas sans rappeler les Ganbare Goemon (IP contenant pas moins de 23 jeux de 1986 à 2005). L’une des nombreuses licences abandonnées, détenues par Konami et dont l’actuel responsable du développement de Good-Feel se trouve être l’un des anciens programmeur de la boite ainsi que l’un des chefs de file de la-dire licence.

Parmi les 35 jeux sur lesquels il a travaillé chez Konami, 6 sont de Goemon :

1989 sur Famicom : Ganbare Goemon 2 – Programmeur

1993 sur Super Famicom : Ganbare Goemon 2: Kiteretsu Shogun Magginesu – Réalisateur / Programmeur

1994 sur Super Famicom : Ganbare Goemon 3: Shishi Jurokubee no Karakuri Manji-gatame – Réalisateur / Programmeur

1997 sur N64 : Mystical Ninja avec Goemon – Directeur en chef

1999 sur GBC : Ganbare Goemon: Mononoke Dōchū Tobidase Nabe-Bugyō! – Producteur

1999 sur N64 : Goemon Mononoke Sugoroku – Producteur

L’homme prête même son nom à un protagoniste récurent : Ebisumaru.

Pas étonnant donc, que de très nette ressemblances soient à distinguer sur ses premiers aperçus. Etant une IP propre à Good-Feel -selon l’interview ou ce qu’en dit Nintendo-Life-, aucune chance que ce soit une itération de Goemon. Une suite spirituelle au mieux, en espérant tout de même que les ressemblances ne s’attardent pas à être une simple et pâle copie.

Pour le jeu lui-même, il sera développé depuis leurs nouveaux bureaux à Osaka et devrait emprunter à l’imagerie populaire de là-bas. Plus prompt à l’humour. Le titre sera donc tourné sur la culture nippone jusque ses inspirations architecturales et comiques. Il est aussi évoqué qu’il, aka Mr Ebisu, pense que l’humour typiquement japonais présent dans le titre plaira aussi en dehors du Japon. Signe d’une très probable localisation au moins en Anglais. Mais encore une fois : rien de ferme et officiel.

Le jeu sera de type « action » sans plus de précision sinon que son lancement ne vise, pour l’instant au moins, que la Nintendo Switch. Sa date n’est pas connue mais 2021 est clairement évoqué. N’en déplaise aux détracteurs de la pauvreté visuel du Yoshi et du Kirby sous Unreal, ce sera encore un jeu usant du moteur d’Epic.