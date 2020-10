Manifold Garden (Nintendo Town) – Le test

Annoncé et sorti lors d’un Indie World cet été, Manifold Garden est le jeu d’une seule personne : l’Américain William Chyr. C’est un passionné d’art et il s’est lancé dans le jeu vidéo avec un jeu de puzzle qui défie toutes les lois de la gravité. Le projet a débuté en 2012 avec le nom de code Relativity et va tirer son influence auprès de l’artiste MC Escher. Prêt à retourner votre cerveau dans tous les sens ?

Manifold Garden nous plonge dans un univers qui réinvente les lois de la physique. On est lâché dès le début du jeu dans un monde escherien à l’architecture impossible. Pas de scénario, de dialogue ou d’introduction précise, juste vous avec une caméra à la première personne. Vous débutez dans une salle avec des blocs de couleur à manipuler pour enfin sortir à l’air libre. Vous allez découvrir un monde où la géométrie se répète à l’infini dans chaque direction, et si vous tombez, vous vous retrouvez à votre point de départ.

Pour progresser, vous devez donc manipuler la gravité et changer de perspective pour voir ce monde sous de nouveaux angles. Concrètement manette en main, à chaque fois que vous vous approchez d’un mur, vous pouvez basculer dessus et donc changer la gravité. Cependant, les objets sont aussi soumis à la gravité et il faudra composer avec et trouver des solutions pour les déplacer sur les bons interrupteurs et ainsi progresser.

C’est tout un monde qui s’ouvre à nous au fur et à mesure de notre progression et lorsque l’on a compris la logique des énigmes, on progresse assez aisément dans le jeu. On peut donc faire de n’importe quel mur un sol, mais impossible de sauter et ce ne sera pas si simple de se déplacer par moments. L’un des points les plus perturbants et excitant du jeu étant de pouvoir se laisser tomber dans un décor qui se répète à l’infini afin de se diriger vers un autre endroit souhaité et inaccessible avant.

Cet univers cubique et dépaysant nous offre des panoramas à couper le souffle par moment et il n’est jamais difficile de progresser dans Manifold Garden. Vous allez en voir de toutes les couleurs, que ce soit dans la manière d’appréhender le monde, mais aussi dans la direction artistique assez unique et utilisant toutes les couleurs. L’objectif du jeu se dessine dès les premiers instants, le joueur doit s’approprier les règles de cet univers et restaurer la vie et la végétation dans un monde stérile. Les ténèbres semblent avoir pris possession des lieux et il faudra redonner vie à tout cela.

Pour se faire, vos déplacements vous conduiront à activer des interrupteurs, déplacer des blocs ou encore arpenter des niveaux qui retournent la tête en termes d’architecture avec énormément d’escalier sous différentes formes. On est tel un aventurier coincé dans un univers parallèle et devant trouver une issue à travers différentes salles. La voie n’est jamais toute tracée dans ce jeu, c’est à vous d’ouvrir tous les mécanismes et de découvrir ce monde qui ne cessera de vous surprendre.

Certains lieux sont vraiment fous et vertigineux et il arrive de chercher pendant plusieurs minutes comment accéder à un point qui a accroché notre regard. Le jeu dispose de ses propres règles, certains blocs sont soumis à la gravité (une flèche dessus indiquant le sens) et tombent si on change de face et d’autres restent fixe pour nous aider à avancer, mais c’est un retournement de cerveau garanti par moment. Il n’est pas possible de passer d’une surface à l’autre avec son cube en main sinon cela serait trop simple bien évidemment.

Votre humble testeur a dû réaliser de courtes sessions au risque d’attraper trop vite la nausée, cela dépendra sans doute des personnes. La musique et le sound design sont très bons, à la fois doux pour la bande-son et réalistes pour les bruitages, lorsque l’on tombe sur des surfaces ou ouvre des portes. La direction artistique est vraiment de haute volée, réussissant à être simple et sobre mais très travaillée. On va avoir de grands espaces à l’intérieur avec des couleurs chaudes et des extérieurs à perte de vue donnant un sentiment de profondeur illimitée digne de vos plus grands rêves ou cauchemars.

Manifold Garden est renversant sur tout un tas d’aspects et il serait intéressant de voir des speedruns sur le jeu pour découvrir comment les joueurs aborderaient ce monde quand ils le connaissent par cœur. Certains allers-retours étant fréquents si l’on zappe une étape de l’énigme, cela en devient un peu frustrant. Il faut compter cinq heures pour en voir la fin, le jeu étant vendu 17,99 euros, c’est un peu cher même si la qualité est au rendez-vous.